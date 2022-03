“La Principessa e il Drago”, spettacolo al teatro Esperia

Orario non disponibile

Domenica 27 marzo alle 16 al Teatro Esperia arrivano gli attori del Teatrino dei Fondi con il loro spettacolo “La Principessa e il Drago”, regia di Enrico Falaschi.

Una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze e di non aver paura del diverso da noi, sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi.

“La Principessa e il Drago” è uno spettacolo multidisciplinare dove il teatro d’attore viene integrato ed arricchito da una serie di elementi propri del teatro di figura (animazioni di sagome piccole e grandi) e di un bagaglio legato alla tradizione del teatro-canzone, fatto di musiche dal vivo e canzoni originali composte con un linguaggio adatto alle giovani generazioni.

Gli ingredienti dello spettacolo sono quelli tradizionali e amati dai bambini: un drago sputa-fuoco che dorme per l’incanto di una fata; un Re che organizza feste per proteggere il proprio regno; una Principessa un po’ ribelle costretta a rimanere nella sua stanza, quando tutti, ma proprio tutti, sono in piazza a festeggiare.

Tutto sembra che vada come deve andare nel regno di Dragonia, fintantoché qualcuno, disubbidendo, finirà per combinare un bel guaio, risvegliando qualcosa di grande, di volante, di molto pesante!

Qualcosa che con il suo soffio è in grado di incenerire tutto ciò che incontra e che gli abitanti del regno hanno sempre ritenuto un pericolo da combattere e scacciare lontano…

Inizia così la storia del giovane musicista figlio di un fornaio e di come riuscì a salvare il regno dopo che tutti i valorosi cavalieri prima di lui avevano fallito nell’impresa!

Il cartellone di spettacoli per famiglie è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare alla biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

