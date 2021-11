"Da principesse a eroine", omaggio a Walt Disney al Teatro Don Bosco

Si conclude domenica 5 dicembre alle 17 nel Teatro Don Bosco in via San Camillo De Lellis n. 4 il progetto "Rapsodie Meravigliose", finanziato nell'ambito del bando "Vivi il Quanrtiere 2021" e ideato dall'Associazione Maluma Takete, con lo spettacolo dal titolo "Da Principesse a eroine" in occasione del 120° compleanno di Walt Disney. Protagonisti del concerto saranno il soprano Chiara Morandin, il flautista Matteo Mignolli, il fisarmonicista Mirko Satto e la pianista Maddalena Murari.

I film Disney sono capolavori indimenticabili attraverso i quali abbiamo imparato a sognare, tra fantasia e illusioni, tra castelli misteriosi e graziose principesse, tra un incantesimo e un giro di danza, tra un bacio del principe e un volo più in alto, come solo possono avere le ali i sogni dei bambini, e quelli un po’più maturi degli adulti. Walt Disney diceva sempre «If you can dream it you can do it». Se puoi sognarlo, puoi farlo e davvero la sua immaginazione non ha conosciuto limiti.

Lo spettacolo si intitola “Da Principesse a eroine” per raccontare il cambiamento e l'evoluzione dei personaggi femminili di Walt Disney nel tempo. Da Cenerentola a Jasmine, da Biancaneve a Frozen, da Belle a Rapunzel, da Ariel a Tiana, impareremo a conoscere le personalità diverse di queste giovani donne, accompagnati dalle dolcissime melodie che le hanno rese immortali nell'immaginario di grandi e piccini.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. Il ricavato delle offerte sarà devoluto all'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria.

Link per la PRENOTAZIONE: https://forms.gle/9F4eDzuNsiZScqT47.

E-mail: ass.malumatakete@gmail.com - cell: 347/4749682.