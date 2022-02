Presentazione di un profumo per gli 800 anni dell’Ateneo nel seminario conclusivo del master sulla cosmetica

Neuromarketing, neuroscienze e content analytics: in che modo influenzano i settori di cosmetica e profumeria? Quali protocolli scientifici esistono per misurare le percezioni dei consumatori cosmetici? Come si intrecciano tra loro emozioni, cervello e marketing?

Per far fronte ai mercati odierni servono competenze sempre più avanzate e multidisciplinari: nei settori della cosmetica e profumeria, ad esempio, una tecnica vincente è saper coniugare i linguaggi scientifici e manageriali in un’ottica di filiere produttive e distributive globalizzate.

È in questo contesto di crescente richiesta che si inserisce il master universitario di primo livello “Master in Business and Management, Industry specific Fragrance and cosmetic sector – MBM”, nato nel 2002 dall’intuizione di due dipartimenti dell’Università di Padova – il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” (dSEA) e il Dipartimento di Scienze del Farmaco – di dar vita ad un master professionalizzante rivolto a laureate e laureati triennali di area tecnico-scientifica, interessati ad entrare nel settore della profumeria e della cosmetica e, allo stesso tempo, ad acquisire competenze di carattere manageriale in un contesto multiculturale.

Quest’anno il “Master in Business and Management, Industry specific Fragrance and cosmetic sector – MBM” dell’Università di Padova, in collaborazione con la camera di commercio di Parigi e il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Ateneo, festeggia i 20 anni.

Venerdì 25 febbraio, a partire dalle ore 10, in Aula Nievo di Palazzo Bo (Via VIII febbraio, 2 – Padova) si terrà il seminario di chiusura delle attività didattiche della 20° edizione dal titolo Knowing the Consumers from their Footprints: Insights from Neuromarketing & Content Analytics: un incontro sul neuromarketing e le tecniche per applicare le metodologie delle neuroscienze alla comunicazione d’impresa e alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti in grado di stimolare e soddisfare le percezioni sensoriali di consumatrici e consumatori.

Per consolidare l’impronta internazionale del progetto sono state avviate delle partnership con Istituti stranieri come l’Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e l’Institut Supérior du Parfum de la Cosmétique et l’Aromatique (ISIPCA), una delle più prestigiose scuole di profumeria e cosmetica francesi fondata nel 1970 da Jean-Jacques Guerlain.

Ad aprire il seminario saranno Paola Valbonesi, Direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Ateneo, Giacomo Boesso, Direttore dell’MBM, e Marie-France Zumofen, Direttrice dell’ISIPCA. A seguire si confronteranno su neuromarketing, neuroscienza e content analytics, in una tavola rotonda moderata da Francesco Favotto dell’Università di Padova, Francesco Gallucci con Caterina Garofalo (Associazione Italiana di Neuromarketing – AINEM), Christian Caldato con Luca Artesini (TSW S.r.l.) e Antonio Comelli con Silvia Creponi (THRON S.p.A).

In chiusura dell’evento verrà presentato un profumo-manifesto creato in occasione delle celebrazioni degli otto secoli dell’Ateneo : una fragranza libera ed emancipata, colta e raffinata che racchiude in sé il fascino di storia e memoria, tradizione e innovazione, che vuole rievocare i fasti del prestigioso ateneo attraverso un viaggio olfattivo ricco di emozioni. Per questo profumo la Fragrance Designer Claudia Scattolini si è ispirata ad uno studio condotto dal professor Carlo Foresta, docente di Endocrinologia all’Università di Padova, su una particolare molecola, il burgeonal, capace di potere feromonico e dal sentore di mughetto.

Come partecipare (anche online)

L’iscrizione all’evento è obbligatoria a master.economia@unipd.it

È possibile seguire l’incontro su piattaforma Zoom: https://unipd.zoom.us/j/81655924133 (ID: 816 5592 4133).

https://ilbolive.unipd.it/it/event/knowing-consumers-their-footprints