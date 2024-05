Venerdì 14 giugno 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito (Prato della Valle, 82 - Padova) l'associazione

San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: "Il progetto politico della Repubblica di Platone". Relatore sarà il prof. Silvio Veronese.

Karl R. Popper ha individuato in Platone – accanto a Hegel e a Marx – un nemico della “società aperta”, ossia liberal-democratica. Sicuramente l’opera platonica solleva numerosi interrogativi sulla sua effettiva e auspicabile realizzazione, ma non va dimenticato che la sua utopia mirava essenzialmente a disegnare, in tempi di crisi delle poleis greche, un modello politico che garantisse una società giusta, fondata sulle oggettive capacità di ciascuno, senza corruzione, favoritismi parentali e cupidigia.

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito: associazionesandaniele.it