Una programmazione virtuale simbolica: l'8 marzo del cinema Esperia

Lunedì 8 marzo, a un anno dalla chiusura generalizzata dei cinema in Italia, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, il Cinema Esperia con gli altri cinema d’essai riapre simbolicamente alle ore 20 programmando virtualmente il film SOFIA di Meryem Benm’Barek.

Il film, selezionato da una lista proposta dagli organizzatori, racconta la storia di un’adolescente marocchina, che rimasta incinta, deve misurarsi con la durezza delle leggi e delle tradizioni del suo paese.

Come nella altre sale che partecipano all'iniziativa la programmazione di questo film sarà solo virtuale. La sala rimarrà chiusa in osservanza della normativa anti-covid, ma si impegna a pubblicizzare questo gesto per attirare l’attenzione alla funzione sociale del cinema e soprattutto per contribuire alla riflessione su una tematica che è purtroppo di drammatica attualità.

Dettagli

Il Cinema Esperia rimane chiuso fino a nuove indicazioni per la normativa contro la pandemia. Ci stiamo preparando per metterci in modo appena sarà possibile.

Contro ogni chiusura mentale e culturale

Sofia

Regia di Meryem Benm'Barek. Un film con Maha Alemi, Sarah Perles, . Genere Drammatico, - Francia, Qatar, Belgio, 2018



Programmazione solo virtuale

Lunedì 8 marzo 2021 ore 20

La sala resterà chiusa in ossequio alla normativa Anti-Covid.

Questa programmazione è solo un gesto simbolico di vicinanza a tutte le donne.

Il film può essere visto in rete nelle piattaforme Vimeo e Chili, alle loro condizioni.