"Quarantena", il documentario sociale di Ivan Grozny al Parco Buzzaccarini di Monselice

?????????? - Un film di Ivan Grozny Compasso

Proiezione Giovedì 9 marzo - ore 21.00 - Parco Buzzaccarini - Monselice

Il giornalista e regista Ivan Grozny Compasso dialoga con Francesco Miazzi

Alle 19.30 pizza con l'autore.

Proiezione nell'ambito della rassegna ?? ????? ?? ??????? ????

Dopo il tempo dell’incredibile, arriva forse il tempo della riflessione. Non sui traponi rapidi, sui vaccini, sulle terapie intensive, ma su che cosa sono stati per noi, e soprattutto per i nostri figli, quei mesi di isolamento, in casa, senza vita sociale, senza poterci abbracciare, senza neppur poter salutare con un rito i nostri morti. Ivan Compasso Grozny, giornalista trentino di nascita ma padovano d’adozione, di rara sensibilità, dopo aver raccontato con i suoi documentari la guerra in Siria, volge il proprio sguardo nelle nostra terra per raccontare in presa diretta - e riflettere a tre anni di distanza - che cosa è stato dal punto di vista sociale il tempo dell’isolamento.

«Forse - afferma il regista Grozny - a distanza di tre anni, anche per necessità di andare avanti e riprendere la nostra vita, ci siamo dimenticati come tutto è cominciato. Ma sono convinto che sapere da dove siamo partiti è fondamentale per sapere dove stiamo andando. Ce li ricordiamo i giorni in cui si cercava il colpevole: prima i cinesi, poi gli anziani, i giovani, i runners? Questo lavoro racconta la nostra quarantena con un'attenzione sociale, con uno sguardo particolare verso i più piccoli e i più anziani, un racconto rapido e informale che percorre tutte le tappe che hanno portato dapprima alla chiusura di Vo’ e successivamente via via di tutto il Paese. In particolare grazia a Sara Calia, figlia del noto disegnatore di fumetti, Claudio Calia, allora novenne, che ci porta nel mondo dei più piccoli che, come tutti, sono costretti a casa, ma forse sono quelli che soffrono di più».

Ad accompagnare il regista nel racconto ci sono Andrea Pennacchi, che firma un monologo appositamente scritto per “Quarantena”, Davide D’Attino, giornalista del Corriere del Veneto che con i suoi interventi puntuali e spontanei, aiuta a rendere omogeneo il racconto.

In “Quarantena”, lo sguardo è sociale ma non si dimentica di raccontare anche come politica e istituzioni hanno reagito a qualcosa di ignoto prima di allora.

"Quarantena" è la fotografia di tre mesi che hanno segnato le nostre vite, dall'affacciarsi della pandemia passando per le restrizioni e i lutti.

Pur affrontando un tema molto serio è un racconto leggero, quasi gentile e mai banale, dove ci si commuove e adesso che si può fare, si ride.

Per maggiori info:

345 877 9091

Parco Buzzaccarini - Via San Giacomo, 52, Monselice (PD).

Info web

Gli altri eventi in programma

Giovedì 16 marzo, ore 21

"Italia in natura - Friuli Venezia Giulia e Veneto"

12 fotografi naturalisti con i loro scatti raccontano le peculiarità delle due regioni con un focus sulle meravigliose Orchidee del Parco Regionale dei Colli Euganei

L'autore Dario Bacchin dialoga con Giada Zandonà

"Ismael e gli altri. Una storia di migrazione e caporalato"

Giuseppe Zambon, Paolo de Marchi e Massimo Carlotto - pagina ufficiale, dialogano con Roberta Polese - Giornalista.

Durante la serata intervengono Maryuri Gonzales - ADL Cobas Padova, Clara Mogno - Mediterranea Padova, Tamsir Njie - Rap. Com. Gambiana.

"1° ROC: il bunker segreto del Monte Venda"

L'autore Leonardo Malatesta dialoga con Christianne Bergamin

Durante la serata intervengono Gianni Sandon - ambientalista e Antonio Scarabello - vice presidente Parco Regionale dei Colli Euganei

La storia e il futuro del Monte Venda.

"Tormente" - Libro di poesie

L'autore Tiberio Crivellaro dialoga con Beatrice Andreose

A seguire, proiezione del video "Tormente" della cantante Greta Crivellaro ed interventi musicali.-

"Petali di Bianco"

Frammenti di esperienze, riflessioni, sogni, narrati da un giovane amante della scrittura e della natura.

L'autore Mattia Bianco dialoga con Riccardo Ghidotti

"La camelia del partigiano" di Claudia Tortora _ Scrittrice

Presentazione del libro con musica e letture.

Ingresso libero a tutte le serata

Ogni sera alle 19.30 pizza con l'autore.

Per maggiori info chiamaci al numero:

345 877 9091

