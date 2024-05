Proiezione del film "Delta" con la presenza del regista Michele Vannucci

Mercoledì 15 maggio, dalle ore 20.30, nell’aula Magna del Dipartimento FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - dell’Università di Padova (Via Cesarotti, 10-12), sarà proiettato il film ‘Delta’ di Michele Vannucci. La proiezione è organizzata dalla sezione di Sociologia.

Il regista sarà presente in sala e discuterà con i sociologi e le sociologhe del Dipartimento alcuni dei temi trattati nel film: le trasformazioni del territorio e delle persone che lo abitano, tra lavoro, mobilità, e attaccamento identitario alla tradizione del luogo – il delta del Po, appunto. Nel film, Elia (Alessandro Borghi) pratica una pesca illegale e nociva nel delta del Po, dove la sua attività viene però ostacolata da Osso (Luigi Lo Cascio) che insieme alla sua associazione si schiera a difesa dell’ecosistema locale.

“L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il dialogo tra la sociologia e la città” – dice Devi Sacchetto, coordinatore della sezione – “allargando alla città la discussione sui temi di cui di solito si dibatte nelle nostre aule: il lavoro e la sua informalizzazione, le migrazioni, i territori e l’impatto ambientale dei processi produttivi, le relazioni di genere”. Una serata all’insegna del cinema che ascolta e si fa portavoce del territorio, dunque, per portare la città nelle aule universitarie, e per portare le riflessioni sociologiche in città.

La proiezione è gratuita, previa iscrizione tramite il link. Si allega la locandina.

Foto articolo da comunicato stampa