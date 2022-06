Le proiezioni del fine settimana al Lux

Al Lux Fine settimana dedicato alla grande poetessa americana Emily Dickinson, con la proiezione di due film osannati dalla critica e dal pubblico internazionali.

Venerdì 3 giugno (ore 21) il film di Terence Davies A quiet passion (Gran Bretagna/Belgio 2016 – 2h 5′), con ingresso a offerta libera.

(ore 21) il film di Terence Davies A quiet passion (Gran Bretagna/Belgio 2016 – 2h 5′), con ingresso a offerta libera. Sabato 4, sempre alle 21, Wild nights with Emily Dickinson (USA 2018 - 84′). Questo film, edito in Italia solo in versione originale sottotitolata, sarà presentato in sala dalla regista Madeleine Olnek, e sarà visibile in replica anche domenica 5 (ore 17 e ore 19) e martedì 7 (ore 21).

Il film di venerdì 3 giugno

A QUIET PASSION – Terence Davies # Gran Bretagna/Belgio 2016 (125′)

Chi era Emily Dickinson? Che tipo di persona si nascondeva dietro la poetessa che ha trascorso la maggior parte della vita chiusa nella tenuta dei suoi genitori a Amherst, nel Massachusetts? Ambientato nella villa di famiglia, il film ritrae una donna non convenzionale, uno spirito indomito che ha compiuto la sua lotta solitaria e disperata per esprimersi attraverso la poesia e ottenere il proprio riconoscimento in un mondo dominato dagli uomini. Davies riesce a entrare in sintonia con il personaggio assolvendo pienamente al suo ruolo artistico lanciando il salvagente della poesia come lenimento al male. Un film non solo attento al valore della parola ma che restituisce un ritratto preciso dell’artista americana, fuori dal mito ma perfettamente ridefinita nella sua umanità.

Ingresso a offerta libera.

Il film di sabato 4 e domenica 5 giugno

WILD NIGHTS WITH EMILY DICKINSON - Madeleine Olnek # USA 2018 (84') *VOS

Emily Dickinson era un’autrice prolifica, innamorata e ricambiata dalla cognata Susan, ma è stata comunemente descritta come sentimentalmente fredda e reclusa in casa. Il film della regista indipendente Madeleine Olnek, basato sulle lettere private della poetessa, è una descrizione audace e irriverente della sua vita, in lotta con un mondo letterario dominato dagli uomini e dal patriarcato.

Sabato 4 giugno sarà presente in sala la regista Madeleine Olnek

Ingresso

intero euro 7

ridotto (over60/stud) euro 6

intero SOCI euro 6

ridotto SOCI (over60/stud) euro 5

