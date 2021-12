Stagione di Prosa con “C’era 2 volte 1 cuore” al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

Domenica 6 febbraio ore 16.30

Teatro dei ragazzi e delle famiglie

Spettacolo consigliato dai 3 anni in poi -60’

Tib Teatro

“C’era 2 volte 1 cuore”

regia Daniela Nicosia

con Susanna Cro e Labros Mangheras/Solimano Pontarollo

voce narrante Maria Sole Barito

scene Marcello Chiarenza

dramaturg Susanna Cro

Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà… Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e – insieme ai colori, alle musiche dolcissime - incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi.

Prossimi eventi in programma

Biglietti

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

Vendita on line

www.eventbrite.it Gli acquirenti su Eventbrite hanno il posto riservato in ottima posizione

Info e prenotazioni

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

Biglietteria

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

