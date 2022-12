Stagione di Prosa con “AquaDueO” la Banda Osiris e Telmo Pievani al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

Biglietti 15 euro - ridotto 13 euro residenti, over 65, soci COOP; 10 euro under 21

Prezzo Biglietti 15 euro - ridotto 13 euro residenti, over 65, soci COOP; 10 euro under 21

Comune di Vigonza, Assessorato alla Cultura

Echidna associazione culturale

#TempoPresente scena contemporanea 2022/23 Atti d’Amore

domenica 11 dicembre 2022, ore 18

al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza PD

La Banda Osiris e Telmo Pievani in “AquaDueO” un pianeta molto liquido.

Lo spettacolo che unisce l’universo musicale dei quattro infaticabili, inesauribili, strepitosi componenti della Banda e quello scientifico e filosofico di Piovani.

Per ricordarci che «la Terra è un pianeta improbabile e fragile, al posto giusto nel momento giusto attorno alla stella giusta, un oggetto preziosissimo e non ce n’è uno di ricambio. Si chiama Terra, ma dovrebbe chiamarsi Acqua. Teniamocela stretta!».

Ci sarebbe poco da scherzare, invece è impossibile non sbellicarsi dalle risate con questo canzoniere scanzonato.

La Terra e? il “pianeta blu”. Il 70% della sua superficie e? coperto da acqua. Tuttavia per gli esseri viventi sulle terre emerse e per l’uomo solo una piccolissima parte dell’acqua terrestre e? disponibile, e a causa delle attivita? umane la disponibilita? sta progressivamente diminuendo.

Nel nuovo spettacolo della Banda Osiris – coprodotto da Aboca - l’acqua è il pretesto, attraverso la lente deformata e deformante del gruppo piemontese, per un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta.

Inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, sono temi con i quali ci si confronta quotidianamente e la Banda Osiris interviene nel dibattito per offrire il suo personale quanto inutile contributo magistralmente guidati dal prof Telmo Pievani.

Partendo da una suggestiva “Hommage à l’eau”, in cui l’acqua diventa base percussiva dell’intero brano, passando attraverso una lettera indirizzata ai grandi della terra, “L’acqua che verrà” liberamente ispirata a Lucio Dalla, e scomodando in seguito Roger Waters, Buscaglione, Modugno, Vivaldi e i Beatles, la Banda Osiris vuole dimostrare che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola.

Un minestrone, come la tipica Acqua Cotta toscana, di musica e teatro, di comicità e poesia, che solo la Banda Osiris, dall’alto della sua più che trentennale esperienza nelle migliori cucine internazionali, preparerà con estro e ironia per soddisfare anche i palati più esigenti.

Con

Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone)

Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)

Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere)

Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

Telmo Pievani (filosofo della Scienza)

Nel 2016 per la categoria “Comunicare con la musica” il premio AICA è andato alla Banda Osiris. Il Premio AICA viene riconosciuto ai personaggi che hanno saputo comunicare l'ambiente.

Ingresso

