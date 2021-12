Stagione di Prosa con “Attenti al LooP” al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

Domenica 27 marzo ore 16.30

Teatro dei ragazzi e delle famiglie

Compagnia Sclapaduris

“Attenti al LooP”

Anatomia di una fiaba

Spettacolo consigliato dagli 9 anni in poi – 60’

di e con Matteo Ciccioli, Letizia Buchini, Francesco Garuti,

Gloria Romanin, Francesca Boldrin

Cinque attori-chirurghi sezionano la fiaba di Cappuccetto Rosso, o ciò che ne resta, alla ricerca del principio vitale che l’ha conservata intatta fino a oggi. Ma se la storia non fosse esattamente così come ci hanno sempre raccontato? Se le sue viscere fossero state manomesse, deformate, deviate? Chi può dire quale fosse il suo corpo originario? Quale storia vogliamo oggi tramandare? Quesiti che spingono i protagonisti a una continua sfida, per narrare la propria versione dei fatti, entrando in un vero e proprio loop, dove più varianti della storia si confondono irrimediabilmente.

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

www.eventbrite.it Gli acquirenti su Eventbrite hanno il posto riservato in ottima posizione

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

Informazioni generali https://www.echidnacultura.it/

