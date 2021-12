Stagione di Prosa con “Graces” al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

Domenica 6 marzo ore 18.30

Silvia Gribaudi, Giacomo Citton, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo

“Graces”

coreografia Silvia Gribaudi drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti con Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo

disegno luci Antonio Rinaldi assistente tecnico luci Theo Longuemare direzione tecnica Leonardo Benetollo costumi Elena Rossi

Vincitore dell’azione collaborAction#4 2018/2019

Graces è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Cos’è la bellezza? Come si manifesta? Le grazie sono diventate canone estetico neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano gioia, splendore e prosperità. Il linguaggio di Silvia Gribaudi continua la sua ricerca sul tempo dell’umorismo e la serietà del gesto che genera la risata partendo da una totale dedizione e serietà del corpo. Dopo i successi di A Corpo Libero (2009) e R.OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi (2017), Silvia Gribaudi crea uno spettacolo per quattro performers, proseguendo la propria ricerca sul valore estetico, sociale ed intellettuale dello humour e del corpo.

DD_290_premio Motivazione Giuria : “Con Graces Silvia Gribaudi continua la sua investigazione sul tema della bellezza mettendo a diretto confronto – anche in un sagace gioco di convenzioni legato ai generi’ – femminile e maschile uotidianità e ideale, danza praticata e danza idealizzata ui tre svettanti barbuti danzatori si contrappongono mischiano giocano con la stessa Gribaudi epitome della normalità sica non disciplinata e g e. Brevi sequenze coreografate, dove si passa da una citazione accademica a un numero’ da show televisivo si alternano a dialoghi con il pubblico per rivendicare ganci intellettualistici il tutto costruito con una ironia scapricciata che alleggerisce i cuori Sotto sotto per serpeggia una sagace satira non solo dell’attuale costume sociale ma anche a certi vezzi della danza di oggi che l’autrice non manca di beccare Ed è questo che dà solidità a una pièce leggera s ma intelligentemente pensosa ”

Biglietti

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

Vendita on line

Gli acquirenti su Eventbrite hanno il posto riservato in ottima posizione

Info e prenotazioni

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

Biglietteria

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

Informazioni generali https://www.echidnacultura.it/

