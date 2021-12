Stagione di Prosa con “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

Domenica 23 gennaio ore 18.30

Matthias Martelli

“Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame

produzione: Compagnia Enfi Teatro regia: Eugenio Allegri

durata 90 minuti senza intervallo

Mistero Buffo è innanzitutto la possibilità di ritrovare una nuova visione del mondo: quella della storia fatta dal popolo, vissuta e raccontata dal popolo stesso in opposizione alla storia ufficiale. In questo contesto il giullare era il giornale parlato del popolo. Attraverso la sua voce il popolo parlava in prima persona demistificando il sacro e il potere, utilizzando l’arma del riso e del grottesco. In questo senso Mistero Buffo non è una novità, ma fa parte della cultura europea da secoli, fin dal Medioevo. In esso Dario Fo recupera una delle pochissime tradizioni autentiche del teatro italiano.

Il lavoro affonda le sue radici in una forma di teatro che, attraverso la lingua corporale ricostruita col suono, con le onomatopee, con scarti improvvisi di ritmo, con la mimica e la gestualità spiccata dell'attore, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi, trasformandoli all’occorrenza dal servo al padrone, dal povero al ricco, dal santo al furfante, per riprodurre sentimenti, reazioni, relazioni, e tutte quelle altre cose che costituiscono quella rappresentazione sacra e profana chiamata Commedia.

Il grande lascito teatrale, politico e culturale di Dario Fo. Oggi tocca a Matthias Martelli riportare in vita quei personaggi e riconsegnarli, se possibile, all'eternità del teatro. L'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un'interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali . Non siamo più negli anni ’70, il clima nel paese è completamente mutato, eppure la forza di Mistero Buffo è ancora la stessa.

Biglietti

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

Vendita on line

www.eventbrite.it Gli acquirenti su Eventbrite hanno il posto riservato in ottima posizione

Info e prenotazioni

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

Biglietteria

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

Informazioni generali https://www.echidnacultura.it/

