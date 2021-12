Stagione di Prosa con “La presidentessa” al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza

#TEMPOPRESENTE nato 3 anni fa (interrotto dalla pandemia) e dedicato alla Scena Contemporanea curato da Cristina Palumbo per Echidna (l’ Associazione Culturale con la missione di promuovere performing arts+ welness culturale+luoghi).

7 appuntamenti + 2 dedicati alle famiglie e 1 dedicato alle scuole medie inferiori di Vigonza. Per l’Assessore alla Cultura M. Catia Facco «gli spettacoli proposti nella rassegna 2021/2022 "#TempoPresente” tracciano un percorso che si snoda facilmente tra riflessioni a volte tragiche, a volte ironiche, a volte divertenti, ma mai banali. Con 9 spettacoli abbiamo esagerato proprio per restituire e restituirci in parte quello che abbiamo perso con il periodo di restrizione pandemica. Ci auguriamo così di rispondere ai desideri molteplici del nostro pubblico».

Domenica 13 febbraio ore 18.30

Maria Rosa Maniscalco - Soggetti Smarriti

“La presidentessa”

Di C.M. Hennequin e P. Veber

traduzione, adattamento in tre tempi brevi e regia di Mariarosa Maniscalco

Con Gino Trevisiol, Pasquale Dota, Cristina Cioffi, Alda Capodaglio, Cinzia Mavaracchio Mariarosa Maniscalco, Alessandro Tognetti, Franco Favero, Francesco Busolin, Alberto Dalla Tor Nicola Nardi, Alduina Lunetti, Manuel Dovesi, Franco Favero, Laura Campagnol, Dino Zorzenon

Una pièce incredibilmente attuale, una commedia di vaudeville,che nel suo intricato meccanismo teatrale, permette di valorizzare al meglio le doti di ciascuno degli undici attori in scena e di farci riflettere, pur divertendoci, che in certi ambienti “niente è cambiato”.

Rappresentata per la Prima volta a Parigi nel 1912, questa brillante commedia vaudeville, ruota vorticosamente intorno al potere politico corrotto e a quello seduttivo, imposti da personaggi disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi . Tutto ha inizio quando Gobette, soubrette parigina e senza scrupoli, che “ama per missione e non per passione”, giunge in provincia in casa dell'integerrimo Presidente del Tribunale che ordinerà di espellerla dopo una notte alquanto turbolenta, passata con il Giudice Istruttore.... mariarosa vittoria maniscalco

Biglietti

12 euro intero – 10 euro ridotto per “Mistero buffo”;

10 euro intero – 8 euro ridotto per “La presidentessa”, “Graces”, “Il canto del futuro immaginato”.

5 euro intero (adulti) – 2,50 euro ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) per “C'era 2 volte 1 cuore”, “Attenti al LooP”.

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci Coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

Vendita on line

www.eventbrite.it Gli acquirenti su Eventbrite hanno il posto riservato in ottima posizione

Info e prenotazioni

info@echidnacultura.it

tel 3711926476 (orari ufficio)

Biglietteria

il giorno dello spettacolo un'ora prima dell'inizio

Info: 3409446568 (il giorno di spettacolo)

Ingresso con mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani, esibizione Green pass.

Al termine di ogni spettacolo, 15 minuti “ a caldo” con gli artisti protagonisti e nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

In sala si starà con mascherina e mani disinfettate e anche distanziati, per non rinunciare al teatro!

