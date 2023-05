“Prosciutto Veneto DOP in festa” a Montagnana: kermesse del gusto, degustazioni, visite, show cooking ed eventi

Dal 10 al 21 maggio la città murata di Montagnana, uno dei Borghi più belli di Italia e bandiera arancione del Touring Club, diventerà il palcoscenico di una tra le manifestazioni più attese: “Prosciutto Veneto DOP in festa”.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Una manifestazione che porterà nella cittadina oltre 120 mila presenze consolidate e accresciute negli anni, per un tripudio di iniziative, degustazioni, eventi, spettacoli, show cooking, visite guidate, mercatini dell’hobbistica.

Prosciutto Veneto DOP in Festa celebra la qualità di un prodotto considerato il simbolo della gastronomia regionale. Protagonisti assoluti sono gli stand dei prosciuttifici aderenti al Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP che propongono degustazioni guidate e nei due fine settimana dell’evento, apriranno le porte dei loro stabilimenti al pubblico per svelare i segreti delle lavorazioni artigianali e delle materie prime che contraddistinguono il sapore dolce ed inconfondibile del Prosciutto Veneto DOP.

«Un connubio tra prodotto e territorio – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Attilio Fontana - che richiama di anno in anno un numero sempre crescente di turisti ed appassionati di enogastronomia e assume un valore strategico perché allarga la conoscenza del prodotto in tutta Italia, valorizzando le tradizioni. Dobbiamo continuare ad investire nelle imprese e nelle attività legate al turismo e all’enogastronomia perché rappresentano una leva di sviluppo esclusiva e significativa. Abbiamo un territorio straordinario, incastonato tra città murate, Ville Venete, molte delle quali Palladiane, adiacente al Parco Regionale dei Colli Euganei, ai Colli Berici, con paesaggi incantevoli sotto l’aspetto artistico e naturalistico e con interessanti percorsi eno-gastronomici che offrono l’occasione per scoprire prodotti tipici locali. I prosciuttifici aderenti al nostro Consorzio producono mediamente intorno ai 100mila pezzi all’anno, tutelati con l’unica DOP certificata in Veneto per i Prosciutti e la DOP Veneta più grande per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di carne.

A rendere il Prosciutto Veneto DOP unico ed esclusivo sono i bacini di approvvigionamento. Tutti i capi arrivano dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia, regioni dove c’è la concomitante presenza di caseifici tra i più famosi e rinomati, che offrono la disponibilità di siero di latte. Questo diventa una quota parte della dieta e un integratore proteico preziosissimo per i suini. Il nostro Consorzio, nato il 10 giugno 1971 compie quest’anno 52 anni ed è presente nel Consiglio Direttivo di Origin Italia, che raggruppa i Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari DOP IGP e riunisce il 95% della produzione tutelata italiana».

Dove

La manifestazione si svolge all’interno di un grande padiglione coperto di mq 1.200 (Isola del Gusto) in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico, dove verranno proposte serate a tema.

Ogni anno una selezione dei migliori ristoratori, non solo locali, sposa questo progetto per presentare ad un pubblico appassionato la tradizione dei primi piatti del territorio dal quale provengono.

L’Isola del Gusto è affiancata da un’altra elegante struttura, la Sala Gourmet, un ambiente dallo stile raffinato con 300 posti a sedere, che per 12 giorni ospita appuntamenti di approfondimento e di promozione come cene a tema, degustazioni guidate, show cooking e gemellaggi gastronomici, che impreziosiscono le serate e danno valore aggiunto all’evento.

Isola del gusto

L'Isola del Gusto è l'area più ampia dello stand, dove non c'è necessità di prenotazione; è attiva per tutto l'orario di apertura della manifestazione: dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24, sabato dalle 11 alle 24, domenica dalle 10 alle 24

La grande novità di questa edizione è la partecipazione inedita di altri tre Consorzi di Tutela con i loro prodotti: Piadina Romagnola IGP, Casatella Trevigiana DOP e Monte Veronese DOP, una sinergia tra eccellenze agroalimentari italiane che permetterà di far conoscere e degustare questi prodotti a marchio, le cui filiere certificate garantiscono la piena tracciabilità delle produzioni, l’origine della materia prima ed il rispetto dei disciplinari.

Quest’anno sarà ospite anche l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), che in occasione della settimana nazionale delle Celiachia (dal 13 al 21 maggio), organizzerà dei convegni sull’alimentazione senza glutine, per la quale domenica 21 maggio verrà dedicato un menù ad hoc, rigorosamente a base di Prosciutto Veneto DOP.

Sabato 13 maggio alle 10.30 in sala Veneziana si terrà un convegno dal titolo “Sicurezza e qualità alimentare”, dove si affronterà il tema delle eccellenze italiane da difendere in rapporto al cibo sintetico e dei sistemi di etichettatura delle produzioni DOP. Saranno presenti il Senatore Luca De Carlo e l’Europarlamentare Rosanna Conte, oltre al Presidente del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP Attilio Fontana e i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole.

«Siamo pronti a tagliare il nastro di questa edizione 2023 – ha dichiarato Gian Paolo Lovato, sindaco di Montagnana - che promette di essere una fra le più frequentate di sempre. Anche quest’anno a farla da padrone sarà il nostro prodotto principe, il Prosciutto Veneto DOP, ma sarà affiancato da altre grandi specialità del nostro territorio, negli ormai famosi “gemellaggi del gusto”. Non sarà solo enogastronomia, tuttavia: avremo iniziative turistiche, commerciali, culturali (una su tutte: Mauro Corona presenterà il suo ultimo libro “Le cinque porte”) e anche di informazione e formazione. Ci saranno, infatti, tre grandi convegni, uno legato al tema agricolo della produzione e della tutela dei prodotti DOP, e due legati al tema della celiachia. Insomma, il panorama dell’offerta è ampio e variegato, e inserito in uno dei borghi più belli d’Italia, così da nutrire non solo il palato, ma anche gli occhi e la mente».

Non mancheranno gli appuntamenti a corollario della manifestazione come le visite guidate alla città, i momenti musicali, i mercatini dell’hobbismo, la notte rosa con i negozi aperti fino a mezzanotte e per la prima volta anche gli aperitivi con l’autore, tra gli ospiti Mauro Corona.

L’iniziativa, voluta dal Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP, in stretta collaborazione con il Comune di Montagnana, è organizzata da Mark. Co. & Co.

Un ringraziamento particolare agli sponsor, che sostengono la manifestazione: Camera di Commercio di Padova, Padova Looking Ahead & Beyond, Venice Promex, Morato Pane, Pedron Caffè, Ipertosano, Mazda Autoserenissima 3.0, Volvo Autoverona, Media Partner Radio Company, La Piazza, con il patrocinio di Gist Gruppo Italiano Stampa Turistica.

L’inaugurazione

L’inaugurazione si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 19, in Piazza Vittorio Emanuele II - Montagnana alla presenza delle massime autorità.

Info web

Programma completo dell’evento su

Sito https://www.prosciuttovenetodopinfesta.com/

https://www.prosciuttovenetodopinfesta.com/programma

Facebook https://www.facebook.com/festadelprosciuttovenetodop

Instagram @prosciuttovenetodopinfesta

Foto articolo da post Facebook