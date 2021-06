"Prosciutto veneto dop in tour", la manifestazione a Piazzola Sul Brenta

In programma, dal 18 al 20 giugno, a Piazzola Sul Brenta “Prosciutto veneto Dop in tour”, l’evento di promozione del Prosciutto Veneto DOP che quest’estate farà tappa in alcune delle più suggestive piazze del Veneto. “Prosciutto Veneto DOP in tour” è un’iniziativa del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP con il patrocinio della Città di Piazzola Sul Brenta e della Provincia di Padova, in collaborazione con Camera di Commercio di Padova e Venice Promex.

Location

La suggestiva location di Piazza Camerini, cornice della meravigliosa Villa Contarini, si prepara quindi ad ospitare la prima tappa dell’evento gastronomico “Prosciutto veneto dop in tour” dalla sera di venerdì 18 a domenica 20 giugno: tre giorni dedicati alla scoperta dell'inimitabile Prosciutto Veneto DOP che si potrà degustare in accompagnamento a formaggi, vini e birre del nostro territorio.

Gli stand in piazza

In Piazza sarà possibile infatti trovare gli stand dei prosciuttifici del Consorzio che aderiscono alla manifestazione con la possibilità di abbinamento con altri prodotti del territorio: i formaggi DOP dei Fratelli Brazzale, i vini DOC e DOCG della Cantina di Monteforte, le birre ed il melone.

Musica

Da non perdere l’appuntamento musicale di sabato 19 giugno, dalle 18.30 alle 24, infatti, il famoso DJ Luciano Gaggia con il suo Mixer Chef, accompagnerà la degustazione delle prelibatezze gastronomiche del nostro territorio con tanta musica di qualità.

Visite alla Villa

E dopo un pieno di eccellenze gastronomiche e tanta buona musica, si potrà cogliere l’occasione di fare anche il pieno di bellezze artistiche, visitando l’incantevole Villa Contarini che si affaccia proprio sulla piazza location dell’evento. Per informazioni, orari e visite guidate alla Villa ed al parco: www.villacontarini.eu. La Villa attualmente ospita inoltre “Amor mi mosse, che mi fa parlare” la mostra di sculture e illustrazione nel VII centenario dantesco. Info 049/5590347.

Orari evento

Venerdì dalle 19 alle 24 | sabato e domenica dalle 11 alle 24.

Info web

https://www.facebook.com/Markcoeco

Foto articolo da comunicato stampa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...