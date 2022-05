Prospettiva danza teatro 2022, gli appuntamenti a Palazzo della Ragione

La rassegna internazionale dedicata alla danza contemporanea e d’autore iniziata domenica 1 maggio 2022 con grande affluenza di pubblico, prosegue nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 maggio all’interno dello straordinario Salone affrescato del Palazzo della Ragione di Padova.

Il Festival internazionale Prospettiva Danza Teatro, giunto quest’anno alla sua XXIV edizione, continua con coerenza e passione nell’intento di dare spazio ad una programmazione di ricerca, esplorando e coltivando nuovi linguaggi e visioni legati alla danza contemporanea e d’autore.

Appuntamenti 4-5 maggio

Mercoledì 4 maggio – dalle ore 20.30 presso il Palazzo della Ragione – una serata interamente dedicata alla Compagnia Ottavo Giorno che va in scena con due originali performance: PORTAMI CON TE e SEI PERSONAGGI PIÙ UNO, IN CERCA D’AMORE. Esito del percorso annuale di danza inclusiva metodo danceability, in PORTAMI CON TE i danzatori si muovono in uno spazio immaginario alla ricerca di una propria casa, in un viaggio collettivo che vuole trasmettere un messaggio di solidarietà e di pace. La seconda performance - SEI PERSONAGGI PIÙ UNO, IN CERCA D’AMORE – ripercorre con una lettura intimistica il celebre dramma di Pirandello, dove vengono raccontate passioni, conflitti e sogni che emergono dal vissuto dei danzatori; ad accoglierli, un improbabile capocomico che vorrebbe muovere i fili delle loro storie per renderle “più rappresentabili”.

Giovedì 5 maggio – dalle ore 20.30 presso il Palazzo della Ragione – Lorenzo Morandini si esibirà in IDILLIO, una performance tanto grottesca quando geniale, dove il danzatore subisce una condizione di pressione e vi risponde con azioni prive di scopo utile, destrutturando ripetizioni, creando ironie gestuali e contraddizioni, anche nella partitura musicale. Segue PUNCH 24 di Roberto Tedesco, un gioco di botta e risposta tra i due danzatori, uno spettacolo di ricerca riguardo tutto ciò che possiamo trovare all’interno di una forma, la consapevolezza che ogni movimento, suono o sguardo possa essere mutevole e moltiplicabile.

Conclude la serata OBLIVION della compagnia spagnola Cía. Silvia Batet, un racconto onirico dell’eterno vagare dei corpi nello spazio come atto di resa e di rinuncia a tutto ciò che ci lega alla sofferenza. OBLIVION è un luogo di trasformazione tra lutto e vuoto, tra nulla e memoria, in bilico tra l’essere dimenticati e l’essere perdonati.

Informazioni

Biglietti online euro 10 - in biglietteria intero euro 12 - ridotto euro 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, Soci Coop Alleanza 3.0, possessori carta di debito o credito Banca Etica.

Prevendita Biglietti online su prospettivadanzateatro.it, myarteven.it e vivaticket.com – nei punti vendita Circuito Vivaticket a Padova (Jacaranda Viaggi, Casa Fortuna c/o Centro Commerciale La Corte, IAT Pedrocchi, Tabaccheria Drago) e nei Comuni della Provincia di Padova.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio presso la biglietteria del luogo di spettacolo.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anticontagio covid-19 in vigore alla data degli spettacoli.

Il programma potrebbe subire variazioni.

