Sei storie che raccontano Padova, “Prossima fermata Padova Sud” il film ora sbarca anche in provincia

C’è la storia di un anziano che va in giro per la città fotografando di nascosto giovani amanti e quella di due adolescenti che si conoscono nel mondo virtuale. Un ex gloria del tennis che non accetta di farsi da parte; un racconto su come l'immaginazione può giocare un ruolo fondamentale nella vita delle persone. E ancora uno scapolo quarantenne che intraprende la sua personale battaglia contro le multinazionali fino alla storia di due coniugi sessantenne il cui equilibrio viene messo a dura prova.

Sono le storie nate all'interno del laboratorio di scrittura cinematografica tenuto lo scorso anno dal regista Karma Gava. Nel corso di alcuni mesi i sei giovani autori hanno sviluppato le sceneggiature di cortometraggi ambientati a Padova e coinvolgendo la comunità nelle diverse fasi di creazione.

Con l'aiuto di professionisti (attori, d.o.p, fonici, montatori) e realtà associative del territorio, i sei partecipanti hanno trasformato le loro storie in un film ad episodi. “Prossima Fermata Padova Sud” è il titolo del film che sarà proiettato dal 29 marzo in provincia di Padova. Dopo la proiezione seguirà un dibattito con gli autori e alcuni dei professionisti coinvolti.

Sempre alle 21

Tutti gli spettacoli sono alle 21 e prevedono un biglietto d’ingresso di 3 euro.

Padova mercoledì 29 marzo Cinema Multiastra

Primo appuntamento a Padova mercoledì 29 marzo alle ore 21 al Cinema Multiastra (Via T. Aspetti), al dibattito sarà presente anche l’Assessora al Decentramento e Quartieri, Francesca Benciolini.

Martedì 4 aprile a Este al Cinema Farinelli

Si passa poi ad Este, martedì 4 aprile, al Cinema Farinelli (Via Antonio Zanchi).

Mercoledì 12 aprile ad Abano Terme Cinema Teatro Marconi

Per poi arrivare mercoledì 12 aprile ad Abano Terme presso il Cinema Teatro Marconi (Via S. Pio X).

Venerdì 14 aprile a Campodarsego al cinema Aurora

Il tour terminerà venerdì 14 aprile a Campodarsego al cinema Aurora (Piazza Europa).

«Il progetto è nato con l’idea di unire l'aspetto formativo alla componente artistica. Dare l'opportunità a giovani autori di esprimersi scrivendo storie e trasformandole in un film. - commenta l’ideatore Karma Gava di Heliko film – Far vivere loro una straordinaria avventura cinematografica. Per realizzare il lungometraggio si è scelta la modalità “aperta”, integrando professionisti, aspiranti e semplici appassionati, per creare un prodotto che raggiungesse un livello artistico sufficiente per essere proiettato al cinema e proposto in seguito a festival e piattaforme».

Un contesto laboratoriale dove ogni autore ha potuto far maturare la propria scrittura nel corso dei mesi e in seguito lavorare sul set con una vera troupe di professionisti, assumendosi responsabilità e decisioni proprie della regia. Nel progetto sono stati coinvolti 123 persone tra cui 25 professionisti e 98 non professionisti. Il progetto ha dato la possibilità a molti giovani di fare un'esperienza pratica come assistenti nei diversi reparti.

Il progetto, a cura di APS Play e Heliko Film, è stato realizzato con il sostegno del Comune di Padova (settore decentramento) nell’ambito del progetto “Vivi il quartiere 2022”, e ha visto la collaborazione diretta di diverse realtà del territorio tra cui Buona visione, Borotalco.tv, Corti a ponte, l'IIS G. Valle, oltre al coinvolgimento di altre associazioni tra cui Mat – mare alto teatro; Teatro della gran guardia; Cinemakey; Quadratometiccio; Associazione Bengala; Tennis patavium, Canottieri Padova; Supermercati Ali, Pglab punto video Toselli.

Bio Karma Gava

Dopo aver frequentato la scuola di cinema EICTV de la Havana collabora con agenzie di comunicazione realizzando spot e videoclip nel reparto regia e fotografia. Tra gli altri lavori, è direttore della fotografia per il documentario “Gianni Berengo Gardin’s tale of two cities” di Donna Davis e regist