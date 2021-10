“Time for Revolution-La protesta degli Animali”, installazioni a cura di Alberto Michelon alla Loggia Gran Guardia

Alla Loggia della Gran Guardia di Piazza dei Signori, dal 20 al 22 ottobre 2021, si tiene la mostra Time for Revolution-La protesta degli Animali, a cura di Alberto Michelon, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

In mostra, 17 animali tassidermizzati in una postura antropomorfa, ognuno dei quali si fa portatore e testimone di un’istanza ambientalista.

Si tratta di due scoiattoli, tre cani, due canguri, un maiale asiatico, un cinghiale, una capra, un cucciolo di dromedario, un asino, un serpente, una tartaruga, una volpe, un capriolo, un gatto, oltre ad un pesce e un uccello. Tutti gli animali utilizzati per questa installazione sono morti per cause naturali, tutti regolarmente acquisiti attraverso donazioni da parte di parchi o di persone e ora legalmente di proprietà di Alberto Michelon.

Cambiamento climatico, surriscaldamento globale, plastica nei mari, inquinamento atmosferico, forme di energia pulita e rinnovabile, allevamenti intensivi, migrazioni climatiche- economiche, fenomeni climatici improvvisi e distruttivi, incendi devastanti, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento degli oceani...tantissime realtà, dal mondo della scienza alla società civile, dalle istituzioni alle multinazionali, fino al mondo dell’arte, sono impegnati nella sfida al cambiamento.

Time for Revolution è una protesta in versione animale: un gruppo di animali si organizza per dissentire dagli stili di vita degli umani attraverso una vera e propria protesta pacifica ma comunque arrabbiata e seria. Sono preoccupati, molto preoccupati, per quello che l’essere umano sta facendo al pianeta e hanno deciso di dirlo loro direttamente.

L’invito, rivolto agli essere umani, è quello di prendere coscienza della preoccupante situazione in cui siamo ed invitare tutti ad adottare stili di vita in grado di migliorare l’attuale condizione ambientale.

A supporto di questa installazione è stato realizzato, in collaborazione con giovani professionisti di diversi settori, un sito internet https://www.animalshout.org/ che racconta e raccoglie le storie individuali di ogni personaggio, oltre a dossier, approfondimenti scritti da esperti e giornalisti ambientali, infografiche, e materiale fotografico professionale e artistico che mette in evidenza differenti situazioni di emergenze ambientali.

Info

Time for Revolution

La protesta degli Animali

Installazione a cura di Alberto Michelon

Loggia Gran Guardia - Piazza dei Signori

Dal 20/10/2021 al 22/10/2021 dalle 09 alle 19

Ingresso libero



Info web https://www.animalshout.org/

