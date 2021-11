Al Teatro ai Colli lo spettacolo "Prova generale (potrebbe uscirne un musical)"

"Prova generale" con e della Compagnia CambiScena, il 6 novembre a Padova presso il Teatro ai Colli alle ore 21: «Inauguriamo novembre con un nuovo invito a teatro per vedere ed ascoltare un musical che, ancora, non esiste.

Lo spettacolo si inserisce nella rassegna "C’è una volta” di teatro d'improvvisazione, la rassegna del teatro irripetibile organizzata da CambiScena, Associazione Culturale e Scuola di improvvisazione teatrale. Un teatro unico, che c’è una volta e poi non c’è più poiché vive del momento presente senza mai ripetersi».

Scopriremo assieme se il gruppo di attori, guidati da un regista decisamente sopra le righe, riuscirà a mettere in scena la prova generale di un musical che non ha ancora un titolo, non ha musica, che non ha scenografia né costumi pronti. Un produttore ormai si è impegnato a finanziarlo, quindi la prova generale si farà. Al regista non resta che sperare nell’illuminazione improvvisa... magari del patrono di Broadway. Il pubblico avrà l'importantissimo compito di dare dei suggerimenti agli attori perchè il musical si riesca a fare! Ovviamente il tutto totalmente e rigorosamente improvvisato.

Per la COMPAGNIA CAMBISCENA saranno in scena: Silvia Carnio, Elisa Dalla Longa, Claudia Gafà, Grazia Generali, Nicoletta Malerba, Giovanni Bisazza, Lucio Bustaffa, Paolo Facco, Francesco Fontanieri e con la partecipazione di Gianluca Marino

MUSICISTA: Marco Brugnerotto

Gli spettacoli sono tutt’altro che improvvisati. Per metterli in scena ci vuole tantissima preparazione, applicazione e molta pratica. Il tutto si terrà presso il Teatro ai Colli – via Monte Lozzo, 16 a Padova – inizio alle ore 21.

