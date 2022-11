Cambiscena teatro di improvvisazione: "Prova Generale - potrebbe uscirne un musical"

Uno spettacolo musicale improvvisato, che parte da un titolo dato dal pubblico. Un estroverso regista, che tenterà di guidare un gruppo di attori e attrici nel mettere in scena la prova generale di un musical che non esiste, che non ha un titolo (almeno fino a quel momento), non ha musica, non ha coreografie, non ha scenografia o costumi pronti. Un produttore, che si è impegnato a finanziare lo spettacolo e che pretendeE di vedere la prova generale. Tutto questo è "Prova Generale - potrebbe uscirne un musical".

Special guest: Deborah Fedrigucci - Roma

Sabato 19 novembre, ore 21 - Teatro ai Colli - via Monte Lozzo, 16 - Padova

Prenotazione biglietti sul sito www.cambiscena.it