“Le prove generali”, spettacolo al Teatro de LiNUTILE

Un regista alla fine della sua mediocre carriera, un’attrice perennemente fuori dalle righe, attori presuntuosi e un tecnico che li sbeffeggia. Sono i protagonisti di “Le Prove Generali”, prima produzione interamente prodotta dai componenti della Compagnia Giovani del Teatro de LiNUTLE di Padova.

Scritta e diretta da Zaccaria Ghazal, lo spettacolo è una tragicommedia che porta lo spettatore nel mondo caotico di una produzione teatrale, in cui emergono le idiosincrasie, i protagonismi, ma contemporaneamente anche le fragilità di chi, quotidianamente, si trova a dover vivere su di un palcoscenico.

I personaggi de “Le Prove Generali” hanno, infatti, un rapporto spaventoso col proprio lavoro: c’è chi considera il "fare teatro" in maniera maniacale e chi ha messo da parte le proprie velleità artistiche. Con il risultato di portare lo spettacolo alla sua inevitabile disastrosa conclusione.

Cercando di dare una risposta alla domanda “Che cosa vuol dire fare teatro?”, viene, quindi, esplorato un mondo dal quale l’attore entra ed esce di continuo, in un mestiere che deve essere trattato con estrema delicatezza. Ma che, secondo l’autore, necessita di una maggiore autoironia perché «anche un dramma può mantenere la sua serietà pur rinunciando alla seriosità».

Ingresso

Biglietto intero: 8 euro

Biglietto ridotto: 6 euro

Prenotazioni: obbligatoria via WhatsApp al numero 329.7162225

o via mail: info@teatrodelinutile. com

L’accesso agli spettacoli è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2.

Compagnia Giovani

La Compagnia Giovani de LiNUTILE nasce nel 2018 ed è formata dai diplomati dell’Accademia che hanno terminato il loro percorso di studi. La Compagnia non ha un fine esclusivamente performativo ma è già stata coinvolta in progetti che hanno visto i giovani attori affiancare i direttori del Teatro, Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, nel ruolo di formatori. Inoltre, anche grazie all'esperienza maturata nei percorsi di alternanza Scuola/Lavoro promossi dal MIUR, ciascuno di loro collabora in diversi ambiti di progettualità organizzativa del teatro: social media marketing, logistica, organizzazione e gestione del teatro, grafica e comunicazione, fundraising. Nel corso degli anni hanno partecipato ad eventi site specific (“Museum Alive”, “Invito a Palazzo”) e portato in scena numerosi spettacoli, tra i quali “Grimm Story” e “The Great Musical Commedy”. Ultimo in ordine di tempo “Medioevo in... chiostro”, organizzato dalla Veneranda Arca di S. Antonio e portato in scena alla basilica del Santo. Sul web sono stati protagonisti di numerose rubriche social e creato il podcast “Basta la Gorgiera”.

In breve

Venerdì 8 aprile, ore 21

Teatro de LiNUTILE

Via Agordat 5, Padova