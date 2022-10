Psicanalisi come arte liberale: a Padova il convegno su etica, diritto e formazione

Il ruolo e le coordinate logiche ed etiche della psicanalisi sono al centro del convegno “La psicanalisi come arte liberale. Etica, diritto, formazione”, l’appuntamento che mette insieme a Padova per due giorni, sabato 22 e domenica 23 ottobre, esperti e specialisti di fama internazionale. Il ricco programma delle due giornate si muove attraverso direttrici varie e diversificate, dalla riflessione sul legame sociale tra gli analisti, all’analisi come introduzione all’etica, ai profili giuridici della figura professionale e dell’attività di psicoanalista, al tema della formazione come problema politico.

«Oggi si confonde la formazione con l’informazione e si pensa che sia sufficiente acquisire dei contenuti di sapere per essere in grado di agire correttamente, - spiega Finizia Scivittaro, presidente della Comunità Internazionale di Psicoanalisi - questa impostazione ideologica, di cui siamo quotidianamente pervasi, ci impedisce di pensare che cosa voglia dire compiere un atto giusto. La psicanalisi è nata dall’esigenza d’individuare i punti d’inciampo che a ciascuno può capitare di incontrare sulla via della realizzazione del proprio desiderio attraverso i propri atti».



L’incontro sottolinea una volta in più l’importanza dell’apertura verso la singolarità nell’esperienza psicoanalitica. «La possibilità di superare tali limiti rappresenta la portata etica costitutiva dell’esperienza analitica - continua Scivittaro - l’aspetto essenziale che spesso gli stessi psicanalisti dimenticano è come queste impasse siano la manifestazione di una individualità che non può mai essere messa in secondo piano. Proprio questa apertura alla singolarità rende il discorso psicanalitico di estrema attualità. Tale compito formativo, che non riguarda solo il contesto psicanalitico – basti pensare alla condizione in cui i giovani versano oggi giorno – ha una valenza cruciale nel momento storico che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Il progredire della psicanalisi ha sempre dovuto fare i conti con delle resistenze. Non possiamo dire che oggi le cose siano diverse. Il convegno che si svolgerà a Padova vuole proprio indagare le ragioni per cui, ancora oggi, la psicanalisi, pensata nella sua radicalità, suscita ancora scandalo».

