PSICOLOGI live al Parco della Musica

Chi ha detto che l'introspezione è finita? Chi può dire in tutta onestà che le nuove generazioni non si interrogano più riguardo a loro stesse, che non sono più capaci di comprendersi e raccontarsi, di trovare le parole per descrivere quello che sono. Dove sta scritto che quelli che abbiamo conosciuto come “inni generazionali” non vengono più composti, che sono qualcosa che appartiene al passato?

Nel loro stesso nome, PSICOLOGI, duo emo pop e rap prossimo ospite dello stage del Parco della Musica di Padova, Marco de Cesaris e Alessio Aresu esprimono la necessità di comprendere sé stessi, il mondo che li circonda, le persone che assieme a loro vivono la loro quotidianità. È un ritratto generazionale in musica quello che gli Psicologi dipingono sul palco, forti di uno stile che spopola nell'Italia contemporanea, che non disdegna atmosfere a volte malinconiche a dispetto della giovanissima età dei due (appena ventun anni per entrambi). Un progetto che nasce, come possiamo aspettarci da due ragazzi giovanissimi, nel web nel 2019, e che prende sempre pià consistenza corporea nei successivi tre anni. Due gli album all'attivo degli Psicologi, anticipati dal sorprendente numero di quattordici singoli.

Dove e quando

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 24 giugno 2022

Apertura cancelli ore 19, inizio concerto ore 21

Biglietti

Biglietti in cassa 30 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/692828858788985

