“Puliamo gli argini del Bacchiglione: da Galileo a Palladio”: come partecipare all’iniziativa

Domenica 26 marzo 2023 si terrà la terza edizione dell’iniziativa “Puliamo gli argini del Bacchiglione: Da Galileo a Palladio” organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Comune di Padova, il Comune di Saccolongo, il Comune di Veggiano, il Comune di Cervarese Santa Croce, il Comune di Montegaldella, il Comune di Montegalda, il Comune di Longare e il Comune di Vicenza e la partecipazione di Plastic Free.

«Un’iniziativa ecologica e di educazione ambientale – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che unisce gli argini del Bacchiglione, “Da Galileo a Palladio” in collaborazione con tutte le Amministrazioni Comunali che si affacciano sul Bacchiglione insieme con l’obiettivo di sensibilizzare la Cittadinanza sull'importanza di valorizzare e di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. Questa edizione si arricchisce di una serie di eventi culturali e associativi per valorizzare ed avvicinare più persone possibili alla cura e al rispetto del territorio in cui viviamo».

«Pensiamo che sia fondamentale sensibilizzare la Cittadinanza su questo importante argomento – spiega l’assessore all’Ambiente Mara Lazzaro – per coinvolgere dai grandi ai più piccoli che sono il nostro futuro e per farli crescere con la consapevolezza che tutelare l’ambiente significa impegnarsi concretamente e costantemente per migliorare le condizioni di vita di ogni Cittadino».

Dove

Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il Piazzale della Chiesa di Tencarola per la consegna dei sacchi e alle ore 12.30 il rientro per la restituzione dei sacchi.

Dettagli

E’ obbligatorio indossare i guanti, mentre è consigliato indossare il gilet catarifrangente e dotarsi di pinze.

Puoi contribuire ad aiutare l’ambiente pulendo l’area nei pressi della tua abitazione.

L’iniziativa è aperta a tutti, i minorenni devono essere accompagnati da persone maggiorenni.

Aggiornamenti disponibili su:

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info: Comune di Selvazzano Dentro - Ufficio Ambiente

tel. 049 8733 999 – 970

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=968&area=H

Selvazzano che… Ambiente!

Foto articolo da comunicato stampa