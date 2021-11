Brenta Sicuro, nuovo appuntamento con il "Pulizie tour"

Sabato 27 novembre, ore 14.30 in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, l'Associazione Intercomunale Brenta Sicuro lancia un pomeriggio di sensibilizzazione e pulizia in 4 distinti punti:

Arzergrande, con ritrovo nel piazzale del supermercato Prix,

Piove di Sacco, con ritrovo nel pizzale del Supermercato Alì.

Oltre che in provincia di Venezia a Sandon di Fossò e Campolongo Maggiore,

L'azione, (multipla, in questo caso) come di consueto è aperta a tutti (i minori si chiede vengano accompagnati) e senza nessun vincolo/impegno. Ai partecipanti verranno forniti i materiali per la pulizia (guanti sacchi, pettorina di sicurezza, pinze).

Con l'occasione un carrello "siamo gocce" porta rifiuti, creato da Luciano Strabello in decine di esemplari, che viaggiano continuamente nella bassa padovana, si muoverà lungo il percorso delle pulizie, fornendo informazioni sui temi rischio idraulico e risetto del territorio e premiando i partecipanti con appositi ed utili gadget.

Con questo sono oramai 210 gli eventi di sensibilizzazione al tema del rispetto del territorio organizzati dalla nostra associazione. Siamo fermamente convinti che si debba persistere in modo determinato; non solo con azioni sul territorio ma anche con costante dialogo, e stimolo, nei confronti delle amministrazioni locali l'aspetto dei nostri paesi. Di certo abbiamo necessità di trasmettere informazioni a giovani, con dialogo nelle scuole, ad anche agli adulti; oltre che constante e puntuale controllo del territorio con telecamere, vigilanza specifica sia preventiva che al ritrovamento di materiali abbandonati. Anche questa iniziativa si tiene nell'ambito del CEP 2021-2022; Cantiere di Esperienza Partecipativa Basso Brenta da Limena al mare. promosso dall'Associazione Intercomunale Brenta Sicuro in partnership con Wigwan-aps, cofinanziato dalla Regione Veneto e dal Ministero del Lavoro.

Informazioni e contatti

L'intera iniziativa si terrà ovviamente rispettando in pieno le disposizioni in vigore contro il Covid19.

Web: https://www.facebook.com/brentasicuro/.