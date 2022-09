Qi gong e Tai chi al Parco Iris

Ogni giovedì dalle 10.30 alle 11.45 sei lezioni gratuite dal 22 settembre 2022. Attraverso movimenti armoniosi, imparare le tecniche di rilassamento, attivare l’energia interna e la circolazione, migliorare la postura e favorire il benessere psico-fisico.

Per partecipare è necessario il certificato medico per praticare lo sport non agonistico e la tessera AICS che comprende la copertura assicurativa.

Per Info ed iscrizione WhatsApp: 328 0052556

Attività organizzata da Health&Care A.S.Dilettantistica e realizzata con il contributo del Comune di Padova-Bilancio Partecipato Consulta 3B.

Health&Care A.S.D. - www.healthandcare.it