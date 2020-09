A Villa Roberti di Brugine va in scena lo spettacolo "Quadri di un'esposizione"

Venerdì 25 settembre ore 21 va in scena lo spettacolo "Quadri di un'esposizione" a Villa Roberti di Brugine. Uno spettacolo divertente, dove situazioni paradossali vedono i personaggi alle prese ognuno con un piccolo spaccato di quotidianità, perle di diversa grandezza e diverso colore sono tenute insieme dal filo dei sogni futili e dalle ambizioni volgari. Anche se lontani nello spazio e nel tempo, le ridicole manie, miserie e ipocondrie dei protagonisti sono le stesse delle persone che incontriamo al lavoro, al bar, al mercato, nella cucina di casa di nostra. O, ogni mattina, davanti allo specchio.

Duse’s Blush è un gruppo teatrale che propone tecniche di recitazione legate al Group Theatre di New York, dove l'arte di Eleonora Duse era fonte d'ispirazione per una recitazione capace di portare l'attore a vivere in scena quello che accade al personaggio. Famosa era la capacità della Duse di arrossire in scena, il suo "blush" ne era l'emblema: da qui, appunto, il nome della compagnia.

Informazioni e contatti

TEATRO & CICCHETTI

Spettacolo + aperitivo e 2 cicchetti: 13 euro

Solo Teatro: 8 euro - Ridotto solo Teatro: 5 euro

Informazioni e prenotazioni a:

Mail: info@villaroberti.com

whatsapp a 392 5226296

Web: https://www.villaroberti.com

