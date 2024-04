QDG - QUANDO DIVENTERO’ PICCOLO [primo studio] - Performance teatrale per adulti e bambini sulle rime di Bruno Tognolini. Al Giardino Esperanto, torna per tutto il pubblico NUOVI PAESAGGI INATTESI vivere poeticamente il Quartiere 3A, il progetto di Tam Teatromusica per La città delle Idee. Come si diventa adulti se ci si dimentica come restare bambini?

Sabato 13 aprile 2024, alle ore 17,30, con lo spettacolo QDG - QUANDO DIVENTERÒ PICCOLO [primo studio] di e con Sergio Beercock, presso il Giardino Esperanto a Padova in Via Martiri Giuliani e Dalmati, 25, ritorna per tutti “NUOVI PAESAGGI INATTESI vivere poeticamente il Quartiere 3 A”, il progetto di Tam Teatromusica in collaborazione con il Comune di Padova e la Consulta.

Il progetto, nato dal desiderio di immaginare e generare nuove occasioni per “fare comunità” riconoscendo la bellezza dei luoghi e dei rapporti umani, è composto da un articolato programma di azioni teatrali indirizzate sia a piccoli gruppi specifici, sia aperto a tutto il pubblico. Per tutti, è l’evento di sabato 13 aprile alle ore 17,30 al Giardino Esperanto dove andrà in scena QUANDO DIVENTERÒ PICCOLO, performance teatrale tout public a cura di Sergio Beercock che ci domanda “Come si diventa adulti se ci si dimentica come restare bambini? Attraversando il mondo dei litigi e delle intese, dei giochi e dei videogiochi, dei fumetti e delle enciclopedie degli animali, lo spettacolo indaga la tragica leggerezza dello sviluppo attraverso il poema epico dell’infanzia. Sergio Beercock, con il solo uso del suo corpo, della sua voce, si ispira agli autori di formazione del ‘900 e del 2000 italiano (Bruno Tognolini, Gianni Rodari, Alberto Savinio, Danilo Dolci), fondendoli con storie dell’infanzia propria e di tutti, attraverso la poesia performativa, il teatro-conferenza e la musica dal vivo.

Il progetto drammaturgico curato da Beercock stesso, prende a piene mani dall’opera di Bruno Tognolini, diretto erede di Gianni Rodari mentre la cura del movimento scenico è della coreografa Simona Argentieri della compagnia Babel, di cui la produzione dello spettacolo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata a tamcittadelleidee.atelier@gmail.com e 333 9206912. Appuntamento al gazebo del Giardino alle 17.30.

