"Quando Don Chisciotte ed io", spettacolo teatrale all'Ekopark Festival

Lo spettacolo teatrale a cura di Antonio Toscano debutta mercoledì 30 agosto ore 21 - Parco Buzzaccarini, Monselice. La grande avventura del romanzo europeo non e immaginabile e nemmeno comprensibile se non si parte da quel capolavoro che e il “Don Chisciotte” di Miguel De Cervantes.

Un capolavoro. Un universo, come in fondo e ogni capolavoro. Attraversato da passioni, e vivificato dall’ironia di uno sguardo disincantato e affettuoso. Trama di storie che si sfilaccia nel momento stesso in cui si ha l’illusione d’averla afferrata. Tante sono le letture possibili di questo splendido mondo divenuto testo, come tante sono le letture che si possono dare del viaggio attraverso quel territorio irto di mostri e di mulini a vento, di speranze e di amori impossibili che e la vita d’ogni uomo.

«Il punto di vista che abbiamo adottato e quello, nostalgico, di un Sancio Panza invecchiato che racconta la sua mirabolante avventura con il cavaliere. E raccontando, rimpiange. Non tanto le occasioni perdute – che tali sono poi tutte le cose che si realizzano, quando non assomigliano all’idea che le ha originate – quanto la speranza, magari l’illusione che lo sguardo infantile e limpido del suo padrone Don Chisciotte riusciva ad infondere in ogni gesto del quotidiano, rendendolo in tal modo più ricco di significato, più vivibile, più umano. Sancio Panza ricorda, nel nostro spettacolo. E solo nel ricordo purificato del passare del tempo – e divenuto parte della sua vita – almeno un po’ dell’energia del nobile cavaliere resuscita».

Il testo e portato in scena da un solo attore, proprio per sottolineare la sostanziale unicità delle figure del cavaliere e dello scudiero, e la differenziazione e affidata alla diversità del linguaggio, oltre che, naturalmente, all’interpretazione. Spettacolo adatto a tutti.

INGRESSO GRATUITO. Pizzeria e piccola cucina aperte tutte le sere. Per maggiori info: 345 877 9091

Parco Buzzaccarini - Via S. Giacomo, 52, Monselice (PD): https://www.facebook.com/parcobuzzacariniboschettodeifrati/.