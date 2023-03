"Quando si poteva viaggiare", lo spettacolo alla Sala teatro di Recitando

n attesa di conoscere la programmazione dei prossimi eventi, il calendario della rassegna di Rec.Itando Acting Studio arriva, dopo tre sold out, al suo sesto appuntamento sabato 11 marzo alle ore 21, stavolta dedicato allo scanzonato buonumore (o forse sarebbe meglio dire “cinica satira”) di uno dei fenomeni teatrali cittadini degli ultimi anni. Il filone è quello della Stand-Up Comedy, l’autore e interprete Zeno Cavalla, fondatore e anima di Teatro Believe, realtà cittadina che è stata capace di riportare il teatro nei pub e nei locali, suscitando regolarmente l’entusiasmo del pubblico.

Lo spettacolo, dal titolo Quando si poteva viaggiare, non è solo uno spassionato e un po’ malinconico confronto fra il “prima” e il “dopo” dei nostri turbolenti anni, ma un vero e proprio modo di intendere e interpretare la vita al netto di ogni ipocrisia, di ogni sovrastruttura e costruzione. Un modo per ridere di aspetti dal personale al sociale, dal politico all’immaginario, dall’attualità alla filosofia fino alla famiglia e alle piccole paranoie di ogni giorno, senza risparmiare o risparmiarsi assolutamente nulla, incluso un linguaggio esplicito, argomenti politicamente scorretti e interpretazioni prive di filtri, nella migliore tradizione della Stand Up Comedy.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

https://recitando.it/eventi/

