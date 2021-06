Quartetto d’archi dell’OPV rende omaggio a Mozart all'Arena teatro ai Colli

Continua il viaggio dell’Orchestra di Padova e del Veneto per celebrare il 250° anniversario della visita di Wolfgang Amadeus Mozart a Padova. La formazione dell’OPV farà tappa domani sera, martedì 22 giugno 2021 alle 21.15, all’Arena estiva del Teatro ai Colli.15. Sarà il primo concerto della stagione estiva sotto le stelle, il primo evento musicale di questa nuova programmazione ideata dalla direzione artistica del Teatro Fuori Rotta per dare un’offerta culturale anche nei mesi estivi. A rendere omaggio al compositore austriaco sarà il Quartetto d'archi dell'OPV composto da Giacomo Bianchi (Violino I), Laura Maniscalco (Violino II), Floriano Bolzonella (Viola) e Giancarlo Trimboli (Violoncello), che per l’occasione eseguirà il Quartetto n.1 di Mozart, a cui il compositore restò particolarmente affezionato che allinea nella configurazione originaria due movimenti in forma di sonata e un Minuetto, ed il Quartetto op.10, L91 di Debussy.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del Teatro ai Colli (locale condizionato).

Dettagli

Arena teatro ai colli via Monte Lozzo (Padova)

22 giugno 2021 - ore 21.15

Concerto

Quartetto d'archi dell'OPV

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto n.1 K 80 "di Lodi"

Claude Debussy

Quartetto op. 10, L 91

Ingresso

Biglietto 10 euro (5 euro under 14)

Prenotazioni biglietti: info@teatroaicolli.it; 3277661425 e 3296219315.

