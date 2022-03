Quartetto Maffei, concerto alla Chiesa di Santa Caterina

Lo storico ensemble veronese Quartetto Maffei si esibirà per la prima volta nella Chiesa di Santa Caterina di Padova, nell’ambito della rassegna Musica in Tre Dimensioni, sabato 5 marzo alle 21.

Il concerto sarà dedicato a due autori fondamentali per la storia del quartetto d’archi: F. J. Haydn e L. van Beethoven. Del primo, considerato il padre di questa formazione con circa ottanta composizioni dedicate, ascolteremo il Quartetto n. 4 op. 76 detto “Laurora”. Di Beethoven invece verrà eseguito il Quartetto op. 132: composto nel 1825 dopo una lunga malattia, è una delle pagine più alte della produzione beethoveniana.

Il Quartetto Maffei, con più di 20 anni di attività e 500 concerti all'attivo, nel tempo si è distinto per le peculiari doti artistiche: capacità espressiva, attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, grande equilibrio e ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo".

Composto da Marco Fasoli, violino - Filippo Neri, violino - Giancarlo Bussola, viola - Paola Gentilin, violoncello il QUARTETTO MAFFEI, nato nel 2000 – nell'attuale formazione dal 2010 – dalla volontà di tre amici veronesi dopo un trascorso di cinque anni insieme con il Quartetto Veretti (formazione con pianoforte). La collaborazione con artisti importanti, come Bruno Canino, il Quartetto di Venezia, Alberto Nosè, Igor Roma, Olaf J. Laneri, Edoardo Strabbioli, Gian Antonio Viero, ha portato il Quartetto Maffei ad una maturità espressiva e ad una sensibilità interpretativa di altissimo livello e lo pone tra le formazioni cameristiche più interessanti di questi ultimi anni. Il suo repertorio è molto vasto e spazia dal quartetto all'ottetto, prediligendo i classici e i romantici pur avendo avuto l'onore oltre che il piacere di eseguire lavori dedicati ad esso da G. Taglietti, A. Di Pofi, V. Donella, C. Galante. I suoi componenti, perfezionatisi con C. Schiller, B. Giuranna, P. Vernikov, M. Flaksman, hanno al loro attivo una intensa attività cameristica.