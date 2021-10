"Quartieri in poesia", mostra a Palazzo Moroni

Viene inaugurata martedì 5 ottobre, alle ore 18, nel cortile pensile di Palazzo Moroni, la mostra fotografica “Quartieri in poesia” dove è esposta una selezione di 25 fotografie tratte dalle oltre 140 immagini che compongono il progetto “Quartieri in poesia” promosso dall’associazione Frequenze visive con il contributo del Comune di Padova e in collaborazione con le Consulte di quartiere.

L’iniziativa si inserisce nella celebrazione del ventennale della firma della Convenzione europea del Paesaggio del 20 ottobre 2020, in particolare risponde all’obiettivo di dare valore alla qualità della vita, al benessere delle persone e alla riqualificazione delle aree considerate marginali, ma essenziali per chi le vive, tramite azioni di sensibilizzazione, divulgazione e partecipazione. Il progetto artistico, presentato nel 2020, è slittato nel 2021 a causa della pandemia, che ne ha condizionato il percorso.

Oltre alle fotografie sono stati realizzati 10 video in 10 quartieri di Padova dove ad ognuno è stata accostata una poesia o un breve racconto di autori veneti e nazionali, con l’intento di valorizzare le sfaccettature che la città propone. I video, realizzati da Filippo De Liberali, interpretati da Vasco Mirandola con le musiche originali composte dalla band Mattatoio5, saranno proiettati nell’adiacente sala Paladin.

Le foto esposte sono dei fotografi: Alessandro Tegon, Antonio Fenio, Cinzia Clemente, Davide Truffo, Lisa Marinetto, Marta Toso, Michele Turolla, Michele Vanuzzo, Paolo Coltro e Rita Rossi.

Saranno presenti all’inaugurazione Francesca Benciolini, assessora al decentramento, Vasco Mirandola direttore artistico del progetto, Silvia Pasquetto e Davide Truffo dell'associazione Frequenze visive.

La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre 2021 con orario dalle 10 alle 19.

Ingresso libero.

