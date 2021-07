“Quel tesoro del tuo cervello”, presentazione del libro di Anna Cantagallo al Musme

Sarà presentato mercoledì 21 luglio alle 18.30 nel chiostro del Museo di Storia della Medicina in via San Francesco 94 a Padova, il libro “Quel tesoro del tuo cervello” di Anna Cantagallo.

La pubblicazione aiuta il lettore a capire le preoccupazioni quotidiane di ciascuno e, grazie al contributo delle neuroscienze, fornisce consigli, curiosità, esercizi da applicare per ogni necessità o debolezza. Un viaggio alla scoperta delle proprie qualità e capacità per aiutare le persone ad avere maggior chiarezza e lucidità mentale, partendo dalla presa di coscienza delle proprie difficoltà e accompagnando il lettore a delle possibili soluzioni grazie ad esercizi o strategie fornite dalle neuroscienze. Il viaggio si snoda attraverso 16 tappe, un percorso che aiuta a scoprire le proprie percezioni, memorie, attenzioni, emozioni ed elaborare una soluzione specifica per ogni obiettivo.

L’autrice converserà con il giornalista Riccardo Cecconi e sarà presente il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui.

L’ingresso è gratuito ma è consentito esclusivamente previa prenotazione a eventi@provincia.padova.it (fino a esaurimento posti) entro lunedì 19 luglio 2021.

È un evento realizzato con la collaborazione di Fondazione MuSMe. Il Museo resterà aperto, esclusivamente per i partecipanti all’evento, fino alle 20.30. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul canale youtube della Provincia di Padova https://www.youtube.com/ ProvinciaPadova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...