La questione israelo-palestinese una prospettiva storica, l'incontro a Padova

Per capire e approfondire la questione israelo-palestinese in una prospettiva storica il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (Casrec) dell'Università di Padova ha organizzato un ciclo di incontri che si terranno da marzo a maggio.

Alcuni fra gli studiosi più autorevoli e prestigiosi della materia tratteranno i principali nodi tematici della questione: le origini storiche del conflitto (Lorenzo Kamel, Università di Torino); i cambiamenti politici all’interno del fronte palestinese da Arafat ad Hamas (Paola Caridi, Università di Palermo); i mutamenti politici e sociali in Israele da Rabin a Netanyahu (Arturo Marzano, Università di Pisa); il ruolo giocato dai Paesi del Medioriente (Francesco Saverio Leopardi, Università di Padova); le dinamiche esercitate dal nuovo assetto internazionale, da attori come Cina, Russia, Stati Uniti (Massimiliano Trentin, Università di Bologna). Il primo incontro si svolgerà mercoledì 20 marzo alle ore 15.30 in Sala delle Edicole del Palazzo del Capitanio con entrata da Arco Vallaresso. Lorenzo Kamel dell’Università di Torino parlerà sul tema “Il conflitto arabo-israelo-palestinese. I documenti e la storia”. Introduce i lavori: Filippo Focardi, Direttore del Casrec.

Informazioni: casrec@unipd.it.

È possibile seguire le conferenze on line per informazioni:

https://casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2024

Locandina e foto articolo da https://casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2024