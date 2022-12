“Se questo è un veneto”, spettacolo alla Sala teatro di Recitando

La capacità di adattamento è una qualità fondamentale per un attore, e anche Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione in via Makallé 97 interno 5, Padova, dimostra adattabilità con un cambio di programma riguardo all’ultimo spettacolo della rassegna teatrale in scena per la stagione autunno-inverno. L’ultimo spettacolo della serie di appuntamenti col teatro, sabato 17 dicembre alle 21, in luogo del programmato Festa in Famiglia, rinviato alla prossima stagione, sarà Se questo è un veneto, monologo interpretato da Simone Babetto capace di parlare della nostra regione e delle persone che la abitano da un punto di vista diverso, quello esterno.

Il cliché che sconfina nell’esigenza della realtà, l’identità più aspettata che vissuta e la differenza fra realtà e figurazione sono alla base di questo intenso monologo diretto da Cristina Iovita e Michele Fratucello, che ha calcato la scena solo nel 2021, ma che ha già raccolto consensi di pubblico e di critica.



Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, con questo spettacolo conclude la prima tranche della rassegna che ne anima il Teatro, aperto al pubblico a partire dallo scorso ottobre, e che riprenderà con il nuovo anno per la programmazione inverno-primavera. La capienza della sala è di di 60 posti, e viene richiesto al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo. Al termine dello spettacolo, gli spettatori saranno invitati a partecipare a un piccolo festeggiamento per la conclusione della stagione e per i saluti natalizi.

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

https://recitando.it/eventi/

