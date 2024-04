Quizzone scientifico. quante ne sai su fiori, insetti, piante e clima? - Risvegli 2024

Un comico con la passione per la scienza e un divulgatore con il vizio della comicità coinvolgono pubblico ed esperti dell'Università di Padova in un evento speciale. Qual è il fiore più profumato? Coltiveremo il prosecco in Scandinavia? Gli alieni sono già tra noi? Un "quizzone scientifico" per giocare, riflettere e imparare divertendosi, mettendo in discussione i luoghi comuni.



Quiz show prodotto da FRAME - Divagazioni scientifiche e Teatro della Caduta

Di e con Alberto Agliotti e Francesco Giorda

con Elena Canadelli, Francesco Dal Grande e Tommaso Anfodillo



L'evento si tiene in Auditorium (ingresso dalla biglietteria, via Orto botanico 15). I biglietti sono disponibili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti.





Foto di Alberto Agliotti e Francesco Giorda