Rabiosa Festival: tra autori, musicisti e vino a Casale di Scodosia

Rabiosa Festival Progetto Culturale Itinerante lungo il Fiume Fratta-Gorzone.

Dove e quando

Domenica 3 ottobre dalle 14.30 - La Rabiosa a Casale di Scodosia Passeggiata tra il Zhìme e la Degòra con Antonio Mazzetti

Presentazione del Manifesto per il Risanamento del Fratta-Gorzone con Alessandro Tasinato

Concerto della band "The Fireplaces"

Assaggi di vini e spunciotti

Info e prenotazioni: 340 412 8590

Perché il Rabiosa Festival?

Il Rabiosa Festival è un progetto culturale itinerante che nasce per dare voce al fiume Rabiosa (oggi chiamato Fratta-Gorzone) e alle varie realtà (cittadini, aziende, imprese, agricoltori, associazioni, comuni) che vogliano farsi parte attiva per il risanamento del fiume.

L’obiettivo è mettere in rete le conoscenze storico-ambientali che caratterizzano la Bassa Padovana, prendendo spunto dalla bellezza che sopravvive lungo gli argini o su certi angoli della campagna ma allo stesso tempo riconoscendone alcune contraddizioni, come l’inquinamento stesso delle acque, che vanno risolte per garantirci un futuro.

Il Rabiosa Festival si propone di coinvolgere tutti coloro che hanno radici nel territorio e non sono disposti a s-radicarsi. E’ un festival indipendente, dedicato a chi desidera essere riabilitato nelle proprie capacità decisionali, nell’essere propulsore di una propria iniziativa per il risanamento del fiume. A chi non vuole essere semplicemente uno spettatore.

Info web

https://www.facebook.com/larabiosa.it/

