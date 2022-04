"Arte e Storia per i Bimbi Ucraini": l'importante raccolta fondi della Fondazione Celeghin al Pedrocchi

La Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, da 10 anni impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica sui tumori cerebrali, organizza per venerdì 8 aprile un evento di raccolta fondi, "Arte e Storia per i Bimbi Ucraini": le donazioni raccolte saranno destinate a migliorare le condizioni dei bambini oncologici ucraini e di altre aree disagiate, in collaborazione con il reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova.

Il programma:

Ore 18 – appuntamento di fronte al Caffè Pedrocchi per una breve visita guidata di Padova con la guida Maila Bertoli: Le Piazze e i Dintorni. La visita è riservata ad un massimo di 30 persone.

Ore 19 - aperitivo in Sala Rossini con Performance Live di Carolina "Carolì" Blanco.

L'opera realizzata

L'artista realizzerà un'opera - 145 x 70 cm - che verrà poi messa a disposizione per una lotteria benefica.

All'interno di sala Rossini sarà inoltre allestita una mostra fortemente voluta dall'Associazione Culturale Interno 7 Aps: “SUNFLOWERS”, una serie di ritratti fotografici in bianco e nero; uomini, donne e bambini ucraini scappati dal loro Paese a causa della guerra. L'associazione Interno 7 offre un percorso formativo inerente il mondo dello spettacolo, con il contributo di professionisti del settore. É palcoscenico di una compagnia teatrale e band. Si affianca alle realtà comunali e scolastiche del territorio.

Sarà presente il prof. Gianni Bisogno, dirigente medico della Clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova.

La borsa di studio

Durante la serata verrà inoltre ufficializzato il finanziamento di una borsa di studio in memoria dello scomparso prof. Modesto Carli, già direttore della clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova e ricercatore a livello mondiale

Donazione minima richiesta: 50 euro.

L'accesso all'evento sarà regolamentato dalla normativa vigente.

I nostri partner: Caffè Pedrocchi e Maila Photos & Stories

In breve

Arte e storia per i bimbi ucraini

Evento della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus in collaborazione con INTERNO 7

venerdì 8 aprile 2022 – ore 18

Caffè Pedrocchi – sala Rossini