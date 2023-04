Evento di raccolta Plasticfree

Due saranno le zone da pulire, potete scegliere quella che più preferite.

DOMENICA 30 APRILE ORE 9

RITROVO 1

San Giorgio in Brenta

LINK d'iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4302/30-apr-fontaniva

RITROVO 2

Brenta viva

LINK d'iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4301/30-apr-fontaniva

Fine raccolta 11.30

Ci ritroveremo tutti insieme alle ore 12 in Brenta Viva per la foto finale di gruppo e un rinfresco per tutti i partecipanti a cura della Pro Loco di Fontaniva. Consigliamo l'iscrizione entro il 26 aprile per organizzare al meglio il materiale e rinfresco.

l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.