“Racconti Americani”, Barbara Codogno presenta il suo ultimo libro alla Fornace Carotta

Giovedì 24 giugno 2021 a partire dalle 18 nella sala comunale di Fornace Carotta, in via Siracusa 61 a Padova, Barbara Codogno presenta il suo ultimo libro “Racconti Americani” edito da Apogeo Editore di Paolo Spinello. Introducono Sandro Marchioro, direttore della rivista REM e Giacomo Brunoro, presidente Sugarpulp. Sarà presente l’autrice.

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.

Otto racconti veloci, crudi

Con penna ferma come bisturi affilato, che sembra preso in prestito a un anatomopatologo, Barbara Codogno in questi “Racconti Americani” usa un linguaggio che spolpa la realtà per arrivare dritto e impietoso all’osso della storia. Otto racconti veloci, crudi, scritti con una prosa che mescola continuamente il pensiero al parlato e alla narrazione. Senza mai indugiare nelle descrizioni, accennando piuttosto ai luoghi e ai protagonisti con pennellate rapide e pastose.

L’America ci appare nella sua violenza quotidiana, fatta di serial killer, di omicidi brutali, di devianza e povertà.

Barbara Codogno ci mostra anche la profonda periferia americana, non meno brutale, talvolta ambientando le sue storie ai margini delle città, o raccontando minuscole storie di piccoli uomini che abitano quartieri sperduti come loro. Racconti che attraversano l’America geograficamente e storicamente: da Fargo ad Albuquerque, dagli anni ’50 alle ultime serie televisive.

C’è un filo sottile che lega insieme i racconti: il marcio che sale dai cassonetti dell’immondizia e dalle discariche e i lampeggianti rossi e blu della Polizia.

“Blue Bonnet Margarine” mescola la polvere del deserto che soffia dal New Messico al whisky e alla violenza domestica che seppellirà, sotto cumuli di immondizia, una madre, una figlia e la loro gatta.

“California Orange Skunk” mostra l’ipocrisia della middle class, solo apparentemente perbene, mentre “Eight & Bob Special Edition” parla di un matrimonio tenuto insieme da segreti e connivenze. Soprattutto dalla violenza esercitata dallo zio sulla nipote. A “La carabina Winchester del padre del Signor Lloyd” è ispirata la copertina del libro di racconti che riprende l’opera “Senza titolo” di Santiago Ydanez (courtesy The Bank Contemporary Art Collection). Siamo a Englewood, in un tranquillo quartiere ebraico dove il padre di Lloyd alleva canarini e la moglie di Lloyd si spara un colpo di carabina in testa.

“Lunch atop a Skyscraper” narra delle molestie subite dalle donne nei luoghi di lavoro, anche se prestigiosi, mentre “Superman” mostra la drammatica difficoltà di due genitori anziani nella gestione di un figlio disabile.

“Sons of Anarchy” è scritto in memoria di George Floyd. Nella vita difficile di un ghetto americano, la violenza quotidiana diventa assoluta scolpendo nella memoria - come fosse pietra - una frase che segnerà la storia di questo secolo: I can’t breath.

“Fuck e Amen” chiude la raccolta: è la storia di un emarginato che diventa un serial killer e muore suicida.

Questo libro racconta l’incubo americano, lo si beve tutto d’un fiato come fosse una medicina, scivola nello stomaco come un cucchiaio di sciroppo amaro. Ma è una lettura che non cura. E non consola.

Barbara Codogno

Barbara Codogno è nata a Padova dove vive e lavora. Giornalista, scrive, tra l’altro, per le pagine culturali del “Corriere del Veneto”. Si è laureata in filosofia con una tesi sul filosofo René Girard e negli anni ha continuato, anche viaggiando molto, a indagare su concetti quali il sacro, la violenza, il capro espiatorio e la mimesi. Sempre raccordando tra loro filosofia e antropologia, mitologia e storia delle religioni. Critica d’arte e curatrice, si occupa di arte contemporanea rintracciando nella nuova figurazione la propria dimensione estetica elettiva. Ha scritto poesie, racconti e romanzi. Tra le sue pubblicazioni l’antologia poetica “Metrolieder” (Apogeo Editore), il romanzo ”Tutti figli della serva” (Gaffi Editore). Per i tipi della Cleup ha recentemente pubblicato il romanzo “Il dio dei topi”.

