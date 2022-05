Racconti di ciclismo con Gianluca Santacatterina, l'incontro all’Eroica Caffè di Padova

A Eroica Caffè giovedì 5 maggio alle ore 20.30 un nuovo appuntamento dedicato alle belle storie di vita vera.

Si parla di bici, di running, e anche di salute, e la voce è quella di Gianluca Santacatterina, 54enne vicentino appassionato di running e di bici che, a marzo del 2021, ha rischiato di dover dire addio alla sua passione.

E invece no.

Nessun sintomo, nessun dolore e nessun problema, ma a seguito di una visita medico sportiva agonistica di routine si è trovato nel reparto di terapia semi intensiva dell’ospedale AltoVicentino con un pacemaker impiantato nel petto.

«Rientrato a casa dall’Ospedale e il mio medico mi ha detto una frase che mai scorderò», racconta Gianluca. «Mi ha detto: ‘saresti stato il titolo di giornale perfetto: cinquantenne sportivo, sano, senza sintomi o problemi muore bevendo un bicchiere d’acqua’».

Da quel momento ha deciso di delegare il suo tempo, le sue energie e le sue risorse a diffondere la cultura della prevenzione che a lui ha salvato la vita, a promuovere raccolte fondi per associazioni benefiche, e a dimostrare con i fatti che con un pacemaker si può condurre una vita (quasi) normale e continuare a praticare gli sport che si amano.

«A fine luglio ho comprato la mia prima bicicletta e sono partito da Schio per arrivare a Ostuni, in Puglia. A ottobre ho viaggiato da Trieste a Ventimiglia. Ad aprile scorso sono arrivato a Monaco di Baviera sempre in bicicletta».

Il programma è ancora ricco: una pedalata al mese, sempre per raccogliere fondi per varie associazioni: il 7 maggio verso Civitanova Marche, il 7 giugno per percorrere il periplo della Sardegna e il 7 luglio per Santa Maria di Leuca. E di sicuro non si fermerà.

Un tornado di energia e di buona speranza, un buon esempio per tutti, un appuntamento a Eroica Caffè da non mancare.

La serata ad Eroica Caffè è a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione.

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova

Foto articolo da comunicato stampa