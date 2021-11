Racconti di ciclismo con Mattia De Marchi, incontro all'Eroica Caffè Padova

La serata con Mattia De Marchi è ad ingresso gratuito, con posti limitati. Per informazioni e per prenotare +39 049 830 7390 ecpadova@eroica.cc

Mercoledì 24 novembre, alle 21, Eroica Cafè Padova ospita Mattia De Marchi, uno dei più promettenti ciclisti del panorama gravel e “adventure” a livello internazionale.

Eroica Caffè, dopo un periodo di pausa dovuto al Covid, riparte con un vivace programma di eventi, lungo il filo della filosofia “Eroica”: spazio dunque a storie di eccellenza, tra ciclismo e sport, arrivando anche a imprenditoria, arte, letteratura e enogastronomia.

Il punto di partenza è il motto di Eroica: “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”, capace di animare migliaia di appassionati in tutto il mondo, ma anche, al contempo, di diventare uno spunto che va al di là del ciclismo.

Primo appuntamento della stagione 2020/2021 con Mattia De Marchi, giovane atleta veneziano (Mirano) che negli ultimi due anni è diventato simbolo di quella “nouvelle vague” del ciclismo che sta cambiando questo mondo, rendendolo meno esasperato e più avventuroso.

Partendo dalle gare su strada, Mattia si è dedicato negli ultimi anni alle lunghe distanze e alle gare di avventura, eventi nei quali si pedala per centinaia di km senza fermarsi mai, in completa autonomia, tra deserti e montagne.

Nell’ultimo anno le sue vittorie a gare come Italy Divide, Badlands, Nova Eroica e Gravel Epic lo hanno proiettato sulla scena internazionale, con la speranza di poter presto volare oltreoceano per confrontarsi con i migliori del mondo.

Mattia è inoltre tra i fondatori del collettivo Enough Cycling: nato nella primavera del 2020, il collettivo si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della bici come forma di espressione personale, crescita e divertimento - spaziando e dando la stessa importanza a gare, eventi conviviali e viaggi.

Enough è stata presente quest'anno a diversi eventi: da The Traka, a Girona, fino a Grinduro, passando per manifestazioni di ultra-cycling come North Cape 4000, con Federico Damiani, co-fondatore del collettivo, che intervisterà Mattia in una chiacchierata informale durante la serata ad Eroica Cafè Padova.

Come partecipare

La serata con Mattia De Marchi è ad ingresso gratuito, con posti limitati. Per informazioni e per prenotare +39 049 830 7390 ecpadova@eroica.cc

Info web

https://www.facebook.com/events/896534421228157/

Foto articolo da evento Facebook