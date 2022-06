Racconti di ciclismo con Willy Mulonia all'Eroica Caffè

Giovedì 16 giugno Eroica Caffè Padova ospita Willy Mulonia, viaggiatore in bicicletta e scrittore.

Dall'Alaska alla Patagonia, dalla Mongolia all'Africa, Mulonia ha pedalato in tutti i continenti, spesso portando con sé, come guida, anche altri appassionati.

Una esperienza ventennale che fa di lui uno dei viaggiatori più esperti, capace di passare dai deserti ai meno quaranta gradi dell'Alaska.

Per Willy tutto inizia con un viaggio incredibile, dopo una crisi personale, fatto dalla Patagonia all'Alaska, diventato poi un libro, Chino verso Nord, che ne racconta il percorso umano.

L'Alaska diventa per questo una destinazione simbolo per Willy, che ci tornerà, in inverno, varie volte, pedalando in autonomia sui fiumi ghiacciati e nei boschi.

Per Willy il viaggio è sempre un viaggio interiore, dove la prova del limite fisico è sempre in secondo piano rispetto a quella che è la volontà di scoprirsi nel più profondo dell'animo, pedalata dopo pedalata, incontro dopo incontro.

L'incontro di Eroica CAffè parlerà di questo: di come il viaggio, la fatica, la natura estrema ti metta di fronte alle emozioni e ai pensieri: quel "Saper, sapere fare, sapere essere" che riassume un punto di partenza e di arrivo.

La serata ad Eroica Caffè è a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione.

