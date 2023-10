Racconti della natura: "Essere montagna"

Sabato 7 ottobre alle ore 10 un nuovo appuntamento della rassegna Racconti della Natura, dedicato questa volta ad una particolare forma letteraria: Jacopo Starace, fumettista e illustratore, presenta infatti la sua graphic novel "Essere Montagna" (BAO Publishing). La presentazione del libro è accompagnata da un workshop sul tema del character design, in cui verranno approfonditi vari aspetti del processo creativo, dall'idea iniziale del personaggio fino alla sua realizzazione pratica.

"Essere montagna" è una storia complessa e stratificata, che intrattiene ma allo stesso tempo fa riflettere su alcuni temi di grande attualità come il collasso del nostro ecosistema e il contributo che ciascuno di noi può dare per provare a "fare la differenza". Nel mondo fantastico in cui è ambientata esistono gli Esseri formica, umani alti appena qualche millimetro, decimati da una misteriosa malattia, e gli Esseri montagna, creature quasi mitiche, gigantesche, che hanno lasciato cadere sulla terra una cura. Anni dopo il morbo ritorna, ma la popolazione degli Esseri formica è ormai preda di un culto religioso basato sull’aiuto che cade dal cielo, e le scorte di antidoto si sono esaurite da tempo. Un giovane, Myco, costretto dalle drammatiche circostanze, lascia il villaggio per cercare una nuova cura alla malattia. Troverà molto di più: il proprio senso, la propria strada, e la speranza della libertà.

L'evento è compreso nel biglietto d'ingresso all'Orto. Per partecipare al workshop (riservato ad un pubblico maggiorenne, appassionato di disegno) è richiesta la prenotazione online al link: bit.ly/starace_rdn-prenotazioni. Il workshop avrà una durata di circa 2 ore e mezza. "Essere montagna" è in vendita presso il bookshop a partire dal 7 ottobre. Al termine dell'evento è previsto un breve firmacopie.

Foto di: Orto botanico di Padova