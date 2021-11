"Racconti, musiche e immagini della Padova Urbs Picta", appuntamento al teatro Verdi

A pochi mesi dall’inserimento di Padova Urbs Picta nella World Heritage List UNESCO il Comune di Padova e il Teatro Stabile del Veneto festeggiano questo traguardo con un regalo speciale per la città: sabato 13 novembre alle ore 20.30 il Teatro Verdi ospiterà lo spettacolo Racconti, musiche e immagini della Padova Urbs Picta con Maurizio Camardi Haiku Quintet e la partecipazione straordinaria dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio.

Un appuntamento aperto a tutta la città, con ingresso gratuito ma su prenotazione, in cui tra parole, musiche e immagini l’assessore Andrea Colasio accompagnato dalle note suonate dal vivo da Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Alberto Lincetto (pianoforte, tastiere), David Soto Chero (chitarre), Davide Pezzin (basso), Alessandro Arcolin (batteria) ripercorrerà l'epopea di Padova capitale mondiale della pittura del Trecento.

Al centro del racconto otto luoghi unici che svelano la storia della Padova del Trecento a partire da un capolavoro indiscusso come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto. Realtà differenti, pubbliche e private, laiche e religiose, unite insieme per continuare a conservare, tutelare, valorizzare e promuovere un patrimonio storico artistico nato dall’ingegno umano per poterlo poi consegnare integro alle generazioni future di tutto il mondo.

Ad avvolgere il grande palcoscenico del Teatro Verdi le spettacolari proiezioni in multivisione degli affreschi a cura del regista e video performer Francesco Lopergolo.

L'evento

Teatro Verdi | Padova

13 novembre ore 20.30

Racconti, musiche e immagini della Padova Urbs Picta

con il MAURIZIO CAMARDI HAIKU QUINTET

MAURIZIO CAMARDI sassofoni, duduk

ALBERTO LINCETTO pianoforte, tastiere

DAVID SOTO CHERO chitarre

DAVIDE PEZZIN basso

ALESSANDRO ARCOLIN batteria

con la partecipazione straordinaria dell'Assessore alla Cultura ANDREA COLASIO

proiezioni in multivisione a cura di FRANCESCO LOPERGOLO

produzione GERSHWIN SPETTACOLI

Info web e prenotazioni

https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/racconti-musiche-e- immagini-della-padova-urbs- picta/

Ingresso gratuito su prenotazione