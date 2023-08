Racconti della Natura Kids: "Prima di tagliare un albero"

Domenica 27 agosto alle 10.30 l'Orto botanico di Padova propone un appuntamento speciale di Racconti della Natura KIDS dedicato al libro Prima di tagliare un albero (Camelozampa), scritto e illustrato da Arianna Papini.

Un appassionato canto in difesa di ogni singolo albero, un invito a non dimenticare che gli alberi sono un rifugio per noi e per gli animali, la voce del vento, l’ombrello delle pecore…Sono i nostri ricordi più dolci, e soprattutto sono il nostro respiro e il nostro futuro. Un volume di grande impatto visivo che evoca memorie e sensazioni intime e invita soprattutto - ma non solo - i più piccoli a rispettare la natura che ci circonda.

La presentazione del libro è accompagnata da un laboratorio creativo a cura dell'autrice, rivolto a persone di tutte le età. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico ed è garantito anche in caso di maltempo. In chiusura è previsto un breve firmacopie. "Prima di tagliare un albero" sarà in vendita presso il bookshop dell'Orto a partire dal 27 agosto.

Per partecipare è richiesta la prenotazione online: bit.ly/prenotazioni-papini.

Foto di: Orto botanico di Padova