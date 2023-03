Nel gran teatro della natura: "Racconti della natura all'Orto botanico di Padova"

L'Orto botanico celebra il ritorno della primavera proponendo il primo appuntamento dell'edizione 2023 di "Racconti della Natura," dedicato al libro "Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian, donna d'arte e di scienza 1647-1717", Edizioni Pendragon.

Martedì 21 marzo alle ore 18, insieme all'autrice Brunella Torresin e ad Elena Canadelli, storica della scienza e responsabile scientifica del nuovo Museo botanico, ripercorreremo la vicenda umana e professionale di Maria Sibylla Merian, una scienziata, artista e imprenditrice che ha rivoluzionato il modo di approcciarsi alla natura regalandoci opere d’arte ineguagliabili. L'evento è gratuito e si svolge negli spazi del Museo botanico.

Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://bit.ly/torresin_rdn. "Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian, donna d'arte e di scienza 1647-1717" è in vendita presso il bookshop a partire dal 21 marzo. Al termine dell'evento è previsto un breve firmacopie. Per maggiori informazioni: bit.ly/teatro_natura.