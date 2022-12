"Racconti in ruota" al Bar Zanellato

Non un teatro e nemmeno una piazza: con il progetto “Racconti in ruota” l’arte scenica esce dai suoi confini tradizionali per entrare negli spazi di un bar. Una scommessa nuova che nasce dal desiderio di sperimentare dell’attore e autore padovano Denis Varotto: a partire da giovedì 15 dicembre alle ore 21 per otto serate (fino alla prossima primavera) lo storico bar Zanellato, bar universitario per antonomasia del centro cittadino (via dei Fabbri, 22) sarà il “palcoscenico” d’eccezione di un gioco-spettacolo adatto a tutti.

Al centro una ruota colorata che ricorda atmosfere d’altri tempi: ad ogni giro un diverso racconto, uno o più personaggi che improvvisamente prendono vita nell’immaginazione e nei racconti dell’attore, per lasciarsi sorprendere fra una birra e un caffè con le sedie e i tavolini del bar che sostituiscono le più classiche poltroncine della platea A ciascuno degli undici spicchi, cui si affianca un jolly, corrisponde infatti una diversa storia da regalare: dalle fiabe classiche raccontante nella loro – spesso sorprendente e misconosciuta - versione originale ai racconti biografici che Varotto attinge dalla sua storia personale e dalla sua esperienza nel modo del Terzo Settore. Pochi minuti, un pizzico di magia e una manciata di occasioni per riflettere, sempre con l’ironia e la leggerezza che è la cifra di tutte le produzioni di Varotto.

«Teatro – spiega l’attore padovano - è per me ovunque ci sia qualcuno che ha voglia di raccontare e qualcuno disposto ad ascoltare generando emozioni. Non importa cosa si racconta e dove, ma solo la sinergia che si crea tra l’attore e lo spettatore: l’attore ha senso di esistere solo se c’è qualcuno che lo ascolta. In un momento in cui la fruizione degli spettacoli nei luoghi classici sembra un po’ in crisi e stenta a riprendere dopo l’emergenza Covid, Racconti in Ruota nasce proprio dall’idea di portare il teatro nei luoghi non convenzionali, dove la gente non se lo aspetta, ma inconsciamente è pronta ad accettarlo. Ringrazio la gestione del bar Zanellato per aver accettato con me questa scommessa nuova».

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili non è necessaria la prenotazione.